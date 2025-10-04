© Foto: Uli Deck/dpaGoldman Sachs sieht großes Potenzial und erwartet für Gold steigende Kurse. Privatanleger und Zentralbanken treiben diese durch verstärkte Käufe nach oben.Goldman Sachs bleibt beim Gold optimistisch und rechnet mit weiteren Kurssteigerungen. In einer aktuellen Analyse erklären die Strategen um Daan Struyven, dass vor allem Privatanleger stärker in den Markt drängen als bislang angenommen. Die Bank hatte für Mitte 2026 bereits einen Preis von 4.000 US-Dollar je Feinunze prognostiziert und für Ende kommenden Jahres 4.300 US-Dollar. Struyven betont nun, dass "erhebliche Zuflüsse privater Investoren" ein "großes Aufwärtsrisiko" für diese Einschätzung darstellen. Ein wesentlicher Treiber sind …Den vollständigen Artikel lesen ...
