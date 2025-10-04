XRP News: Experte fassungslos über Stillstand - ist Ripple am Ende?

XRP zählt seit Jahren zu den bekanntesten Kryptowährungen. Der Coin wird intensiv gehandelt, verfügt über eine sehr aktive Community und rangiert trotz zahlreicher Kritikpunkte regelmäßig unter den wertvollsten digitalen Assets. Noch immer gilt er als einer der größten Altcoins, aktuell auf Platz drei direkt hinter Bitcoin und Ethereum. In der vergangenen Woche legte XRP zwar rund 7,5 Prozent zu, blieb damit aber deutlich hinter der Dynamik von Bitcoin und Ethereum zurück. Nun sorgt ein Experte mit seiner Einschätzung für Aufsehen - steht Ripple vor dem Ende?

Krypto-Experte: XRP verliert gegen Bitcoin

Der Krypto-Experte Adam Livingston weist in seiner Analyse darauf hin, dass XRP nach fast acht Jahren noch immer denselben Kurs von 3,02 US-Dollar notiert wie Anfang 2018. Während Bitcoin im gleichen Zeitraum einen Anstieg von über 600 Prozent verzeichnete und von 17.000 auf rund 120.000 US-Dollar stieg, stagniert XRP auf seinem alten Niveau. Für Livingston ist dies ein klarer Beleg dafür, dass das Asset langfristig nicht mit der Wertentwicklung von Bitcoin mithalten kann.

Seine pointierte Aussage "Everything goes to zero against Bitcoin" unterstreicht die Überzeugung, dass XRP in Relation zur führenden Kryptowährung immer weiter an Wert verlieren wird. Die Entwicklung von XRP verdeutlicht, wie entscheidend Timing im Kryptomarkt ist. Wer 2018 bei 3,02 US-Dollar einstieg, steht heute trotz jahrelangem Halten auf demselben Kursniveau. Währenddessen erzielte Bitcoin im gleichen Zeitraum massive Zugewinne, was zu hohen Opportunitätskosten führte.

Bitcoin Hyper Presale: Neue Layer-2-Lösung sammelt über 21 Millionen Dollar

Presales bleiben auch 2025 für spekulative Anleger attraktiv, da sie Zugang zu Projekten im frühen Stadium eröffnen. Der Oktober 2025 markiert eine Phase, in der der Kryptomarkt stärker tendiert. Während Bitcoin erneut sein Allzeithoch testet, sorgt auch ein Projekt aus dem Ökosystem für Schlagzeilen: Bitcoin Hyper (HYPER). Die neue Layer-2-Lösung soll der ältesten Blockchain zu mehr Flexibilität verhelfen und den Grundstein für ein breiteres Ökosystem legen.

Im laufenden Vorverkauf konnte HYPER bereits über 21,3 Millionen US-Dollar einsammeln - ein klares Signal, dass sowohl Privatanleger als auch institutionelle Marktteilnehmer das Potenzial erkennen. Das Projekt verfolgt einen Ansatz, der Bitcoin in neue Sphären führen soll. Mit der Integration der Solana Virtual Machine (SVM) will HYPER Entwicklern Zugang zu bewährten Tools wie Rust geben und Anwendungen von Solana beinahe reibungslos auf die neue Infrastruktur übertragen. Der native Token HYPER fungiert als Zahlungsmittel, Governance-Instrument und Staking-Asset mit derzeit rund 59 Prozent APY.

