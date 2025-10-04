Krypto-Experte warnt: Die meisten Anleger werden 2025 trotz Bullenmarkt leer ausgehen

Der Kryptomarkt präsentiert sich Anfang Oktober so stark wie seit Wochen nicht mehr. Bitcoin notiert nur knapp unter seinem Allzeithoch, Ethereum zeigt ebenfalls deutliche Stärke und weckt Hoffnungen auf eine bevorstehende Altcoin-Saison. Historisch war das vierte Quartal oft eine bullische Phase, und vieles deutet darauf hin, dass sich dieser Trend auch 2025 fortsetzt. Doch hinter der Euphorie lauert eine ernüchternde Wahrheit: Wer langfristig profitieren will, braucht klare Strategien und Disziplin.

Schockprognose: Warum Krypto-Anleger 2025 fast nichts verdienen

Der bekannte Krypto-Analyst The DeFi Investor hat eine klare Warnung ausgesprochen: Trotz aller Euphorie im laufenden Bullenmarkt könnten die meisten Investoren am Ende mit leeren Händen dastehen. Zwar erwartet er für das vierte Quartal eine starke Performance, doch betont er, dass Gewinne nur realisiert werden, wenn sie auch tatsächlich verkauft werden. Viele Anleger neigen dazu, Kurssteigerungen lediglich auf dem Papier zu verbuchen und hoffen auf weiter steigende Kurse.

Dies hat in früheren Zyklen dazu geführt, dass anfängliche Profite wieder vollständig verloren gingen. Aus Buchgewinnen werden mitunter sogar Verluste, zumindest schmelzen die Gewinne aber schnell dahin. Seiner Einschätzung nach droht 2025 dasselbe Muster. Zahlreiche Marktteilnehmer könnten zwar beeindruckende Screenshots ihrer Gewinne machen, doch ohne rechtzeitigen Verkauf bleibt es bei theoretischen Zahlen. Besonders in Phasen, in denen Bitcoin und führende Altcoins Rekordmarken erreichen, sei die Versuchung groß, weiter zu halten.

Trading mit Bots: Die clevere Lösung für 2025

Im Jahr 2025 sind Kryptomärkte weiterhin hochkomplex und reagieren binnen Sekunden auf Nachrichten, Liquidationen oder Bewegungen der Wale. Menschliche Händler können diese Geschwindigkeit kaum abbilden. Trading-Bots hingegen werten kontinuierlich On-Chain-Daten, Orderbücher und Marktstrukturen aus und setzen Entscheidungen automatisiert um. Sie reduzieren emotionale Fehlentscheidungen, ermöglichen konstante Strategien und verschaffen Zugang zu Chancen, die in volatilen Phasen sonst ungenutzt blieben.

Vor diesem Hintergrund rücken 2025 automatisierte Handelslösungen stärker in den Fokus. Die Kernaussage des Experten ist eine Mahnung zur Disziplin. Wer diesmal nicht konsequent Gewinne realisiert, könnte trotz Bullenmarkt leer ausgehen. 2025 könnte damit zu einem Jahr werden, das Anlegern schmerzlich zeigt, dass Rendite erst dann real ist, wenn sie gesichert ist. Vorzugsweise legen sich Anleger einen Gameplan zurecht - mit Kurszielen, an denen zumindest Teilverkäufe getätigt werden, um sukzessive Gewinne zu sichern.

Snorter Presale: Trading-Bot mit vielversprechendem Ansatz

Ein Projekt, das hier mit einem spannenden Ansatz überzeugt, ist Snorter. Der Handels-Bot kombiniert die Vorteile von Telegram als dominierendem Kommunikationskanal mit Echtzeitdaten aus der Blockchain. Über smarte Algorithmen werden Marktbewegungen analysiert und in direkte Handelssignale übersetzt, die ohne menschliche Verzögerung umgesetzt werden. Damit adressiert Snorter die wachsende Nachfrage nach Tools, die Geschwindigkeit und Präzision vereinen.

Die bisherige Resonanz auf den Presale zeigt, wie groß das Interesse an diesem Ansatz ist. Bereits über 4,25 Millionen US-Dollar konnten eingesammelt werden. Snorter versteht sich jedoch nicht nur als Bot, sondern als Fundament für ein breiteres Ökosystem. Geplant sind Copy-Trading-Funktionen, browserbasierte Oberflächen sowie Multi-Chain-Schnittstellen. Das Herzstück für alle Krypto-Trader ist der SNORT-Token, der Handelsgebühren auf bis zu 0,85 Prozent reduziert, Zugang zu Premium-Funktionen bietet und Staking-Möglichkeiten mit über 110 Prozent APY ermöglicht.

