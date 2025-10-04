Hamburg (ots) -Der NDR Nachwuchspreis beim Filmfest Hamburg geht in diesem Jahr an den Regisseur Lloyd Lee Choi für seinen Film "Lucky Lu" (USA, Kanada 2025). Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert und ehrt Regisseurinnen und Regisseure, die ihr Langfilmdebüt oder ihre zweite Regiearbeit zeigen. Fünf Studierende aus Hamburg haben ausgesucht, wer den Preis bekommt. Insgesamt standen acht Filme zur Auswahl.Juliane von Schwerin, Leitung Programmbereich Gesellschaft: "Es ist beeindruckend, mit welcher Leidenschaft und kreativen Kraft junge Filmschaffende gesellschaftliche Fragestellungen und persönliche Geschichten zum Leben erwecken. Der NDR Nachwuchspreis ist unser Bekenntnis zu diesen mutigen Talenten, die mit ihrem Blick nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern auch das Potential haben, die Zukunft der Filmkultur mit zu gestalten. Ich gratuliere Lloyd Lee Choi herzlich zu dieser Auszeichnung."Lloyd Lee Choi ist ein koreanisch-kanadischer Filmemacher, der in Brooklyn lebt. "Lucky Lu" ist sein Spielfilmdebüt und eine Weiterentwicklung von Chois Kurzfilm Same Old, der 2022 im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes Premiere feierte.In der Jurybegründung heißt es: "Durch die Augen seines Protagonisten Lu zeichnet Lloyd Lee Choi ein eindringliches Portrait des täglichen Überlebenskampfes der migrantischen Community im heutigen Amerika. Gefangen zwischen den leeren Versprechen des American Dream und der Realität der kalten Straßen New Yorks muss Lu erkennen, dass er seine Träume aufgeben muss, um zu überleben. In Lus Kampf durch den Betondschungel New Yorks, welchen Choi in strengen und zugleich wunderschönen Kompositionen einfängt, findet Lu etwas viel Wichtigeres: Zusammenhalt. Es ist die einfühlsame Art, auf die Choi die komplexen und ambivalenten Beziehungen zwischen Lu, seiner Tochter, alten Bekannten und dem sozialen Umfeld entwickelt, welche ihn zu einer vielversprechenden Stimme des Kinos macht."Zum Inhalt des Films "Lucky Lu":New York, New York? Ein chinesischer Kurierfahrer erfährt in diesem eindringlichen Sozialdrama die Schattenseiten des Big Apple. Fünf Jahre ist es her, dass Lu aus China nach New York gekommen ist. Sein Geld verdient er als Fahrradkurier in den pulsierenden Straßen von Chinatown, ein harter und nervenzerrender Job. Mittlerweile hat er das Geld zusammen, um eine kleine Wohnung zu mieten, groß genug immerhin, um endlich seine Frau und seine Tochter nach Amerika zu holen. Doch kurz bevor seine Familie mit viel Gepäck und Jetlag ankommt, wird Lu das E-Bike gestohlen. Verzweifelt muss er sich durch die unbarmherzige Stadt navigieren und um die fragile Existenz kämpfen, die er sich über all die Jahre aufgebaut hat.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6130982