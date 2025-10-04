Nicht Ethereum, sondern dieser Coin dominiert jetzt die Tokenisierung!

Während viele vor allem in Ethereum wegen seiner Marktstellung im Bereich der Tokenisierung den Marktführer erkannt haben, hat sich der Krypto-Markt in der letzten Zeit stark gewandelt. Welche Layer-1-Chain und Token Sie nun nicht aus den Augen verlieren sollten, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Ethereum hat mehr tokenisierte Assets, aber darum ist es nicht wichtig

Lange Zeit galt Ethereum als prädestiniert für den Bereich der Tokenisierung. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es die erste Layer-1-Blockchain für Smart Contracts, dApps, Token und mehr wurde sowie sich deshalb als Standard mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) etablieren konnte. Hinzu kommt die hohe Sicherheit der Chain durch die Dezentralisierung.

Deswegen haben sich auch die meisten RWAs (Real World Assets) auf Ethereum angesiedelt. So kommt ETH derzeit laut House of Chimera auf tokenisierte Vermögenswerte im Umfang von 9,1 Mrd. USD. Bei Polygon sind es hingegen rund 8 Mrd. USD und bei Solana 7,5 Mrd. USD.

Seit dem 1. März konnte Ethereum seine tokenisierten Assets von 9,5 Mrd. USD auf 18,0 Mrd. USD um 8,5 Mrd. USD beziehungsweise 89 % steigern. Dies ist auch noch etwas schneller als Solana, dass mit 4,0 Mrd. USD startete und nun mit 7,5 Mrd. USD nur 3,5 Mrd. USD oder 87,5 % hinzugewann.

Nominal ist das Wachstum von ETH zwar noch doppelt so hoch, prozentual betrachtet macht es jedoch kaum einen Unterschied, wobei hier sogar Solana aufgrund der geringeren Marktkapitalisierung etwas schneller zulegen müsste. Allerdings hat diese Metrik wenig zu sagen, wenn die bereitgestellten RWAs nicht auch aktiv gehandelt werden.

Diese Blockchain hat Ethereum im RWA-Sektor übertroffen

Am meisten profitiert eine Blockchain natürlich dann von den tokenisierten Vermögenswerten, wenn diese für hohe Volumina und somit auch Gebühreneinnahmen sorgen. Genau in dieser Hinsicht wurde Ethereum allerdings inzwischen in den Schatten gestellt und stellt nur noch eine Randerscheinung dar.

Noch zu Jahresbeginn hat die mit der EVM kompatible Blockchain Gnosis häufig einen hohen Anteil von 100 % ausgemacht. Dann hat sie zunehmend an andere Chains wie vor allem Avalanche und die führende ETH-L2 Base Marktanteile verloren. Dabei konnte Base zeitweise sogar fast 93 % des gesamten Onchain-Volumens der tokenisierten Aktien ausmachen.

Onchain-Aktien-Volumen nach Blockchains | Quelle: Dune - @chenxiangli

Seit dem Start von xStocks auf Solana Ende Juni hat sich der Krypto-Markt jedoch stark gewandelt. Denn dieser Anbieter konnte schnell den vorherige Marktführer Backed Finance aus der Schweiz übertreffen. Seitdem dominiert dieser das Handelsvolumen zu 98 %, was natürlich auch Solana zugutekommt.

Zurückzuführen ist dies vor allem auf die hervorragenden Eigenschaften von Solana. Denn die monolithische Chain erreicht dank besonderer Hardwarebeschleunigung und paralleler Verarbeitung mehr als 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde. Darüber hinaus können somit besonders niedrige Gebühren und eine hohe Bandbreite erreicht werden. Deshalb hat sich Solana auch in anderen Sektoren wie den Memecoins zur führenden Chain entwickelt.

Somit könnte Bitcoin bald die Führung bei den tokenisierten Assets einnehmen

Die Veränderungen in diesem Jahr haben gezeigt, wie stark umkämpft der Markt der tokenisierten Assets ist. Schließlich haben mehrere die große Chance in dem Billionenmarkt erkannt, welcher aufgrund der überzeugenden Vorteile der Blockchain-Technologie in der nächsten Zeit mit hoher Sicherheit erschlossen wird.

Ebenso wurde bewusst, wie schnell das Erscheinen eines neuen Anbieters wie xStock oder im Sektor der Derivate-DEXs Aster für ein neues Kräfteverhältnis sorgen und die Marktstellung des vorherigen Platzhirsches ins Wanken bringen kann. Bald könnten sie alle unter großen Herausforderungen leiden, wenn Bitcoin Hyper seinen Launch vollzieht.

Denn es handelt sich laut Analysten um die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung, was durch die Fusion der Solana Virtual Machine und der Bitcoin-Layer-1 geschieht. Damit wird die einzigartige Skalierbarkeit von Solana mit der enormen Liquidität und unangefochtenen Sicherheit von Bitcoin vereint.

Durch dieses technologische Design können auch einfach die Anwendungen von Solana und dessen großer Entwicklercommunity in die neuartige Bitcoin-Layer-2 implementiert werden. Während andere sich auf den technologisch überholten Standard der EVM (Ethereum Virtual Machine) mit der langsamen seriellen Verarbeitung konzentrieren, schreibt Bitcoin Hyper mit der deutlich fortschrittlicheren SVM Geschichte.

Somit kann Bitcoin zur führenden Infrastruktur aufsteigen, was ebenso seinen Nutzen vergrößert, da er nicht nur als Währung eine wesentlich überzeugendere Nutzererfahrung bietet, sondern gleichzeitig Launches finanzieren, Apps und Dienste zahlen sowie die nächsten DeFi-Anwendungen für zusätzliche Renditen antreiben kann, während der HYPER-Coin die Währung für Gebühren ist und von allen benötigt wird.

Daher hat der Vorverkauf auch viele Wale überzeugt und beeindruckende 21,42 Mio. USD eingenommen. Für die nächsten 27 Stunden können die HYPER-Token noch für 0,013055 USD gekauft werden, sofern nicht vorher das nächste Finanzierungsziel von 21,62 Mio. USD erreicht wurde, wofür nur noch rund 0,2 Mio. USD fehlen. Ebenso können sie für ein passives Einkommen von dynamischen 55 % pro Jahr gestakt werden.

