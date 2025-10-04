ChatGPT Prognose Aster, ApeX und Bitcoin Hyper 2025

Bereits Ende September haben sich einige Investoren auf den nahenden Uptober vorbereitet und für die ersten Kursanstiege gesorgt, die dann mit dem Beginn des 1. Oktober impulsiv nach oben fortgesetzt wurden. Welche Kryptowährungen nun einen Großteil der Aufmerksamkeit erhalten und sich überdurchschnittlich entwickeln könnten, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Allgemeine Lage des Krypto-Marktes

Stimmung: Crypto Fear & Greed Index in Gierzone mit 71 (+8 in 24 Stunden)

in Gierzone mit 71 (+8 in 24 Stunden) Bitcoin-Dominanz : 58,5 % (+0,39 % in 24 Stunden)

58,5 % (+0,39 % in 24 Stunden) Altcoin Season Index: 67 (-4 in 24 Stunden)

67 (-4 in 24 Stunden) US-BTC-Spot-ETFs: +27.780 BTC / +3,236 Mrd. USD in dieser Woche

+27.780 BTC / +3,236 Mrd. USD in dieser Woche Open Interest BTC Perps: Neues Allzeithoch von 90 Mrd. USD

Neues Allzeithoch von 90 Mrd. USD Funding: Überwiegend positiv mit 0,01 % in 8 Stunden

Überwiegend positiv mit 0,01 % in 8 Stunden Onchain-Perp-Volumen: Neues Allzeithoch von 1 Bio. USD im September

Neues Allzeithoch von 1 Bio. USD im September BTC-Treasuries: +48,008 BTC / +1,23 in 5 Tagen

+48,008 BTC / +1,23 in 5 Tagen Saisonal: Uptober in 10 von 12 Fällen bullisch mit durchschnittlich 20,76 %

Aster (ASTER)

Aster ist eine relative neue DEX für Derivate, welche auf der Binance Smart Chain beheimatet ist und daher auch die Unterstützung des ehemaligen Binance-Geschäftsführer Changpeng Zhao erhält. Jedoch soll sie sich wie die anderen neuen Derivate-DEXs ebenfalls andere Layer-1-Chains unterstützen. Sie bietet unterschiedliche Funktionen wie einen einfachen und einen professionellen Modus mit versteckten Orders und mehr.

Über den vergangenen Monat konnte Aster mit einem Kursplus von 2.318 % und einer Marktkapitalisierung von 3,38 Mrd. USD bereits auf den 37. Platz aufsteigen. Die DEX plant, mit den Protokolleinnahmen ein Buyback-Programm zu finanzieren, welches für die Stabilisierung und Governance-Belohnungen sowie möglicherweise Burnings wird. Manche Artikel behaupten einen Gebührenanteil von 97 %. Schnell konnte sie beim Perp-Volumen mit derzeit 95,88 Mrd. USD gegenüber den 9,93 Mrd. USD von Hyperliquid die Führung übernehmen.

Perp-Volumen von Aster | Quelle: DeFiLlama

Aster dürfte kurz- bis mittelfristig der aggressivste Wachstumskandidat im Derivate-Sektor sein. Sofern das Perp-Volumen stabil über 80 Mrd. USD bleibt, könnte der ASTER-Coins bis Ende 2025 um weitere 150 bis 250 % zulegen. Entscheidend dafür ist, ob das Buyback-Programm regelmäßig umgesetzt wird. Bei einer steigenden Nutzeranzahl sind bis Jahresende Bewertungen von 5 bis 8 Mrd. USD möglich.

ApeX Protocol (APEX)

ApeX ist eine dezentrale Derivate-DEX, welche über die neue ApeX-Trading-Chain abgewickelt wird. Dabei werden wie bei Aster und Hyperliquid auch unterschiedliche andere Layer-1-Blockchains unterstützt. Wie diese soll sie sich durch niedrige Gebühren, Order-Buch-Modelle und Cross-Collateral-Fähigkeiten auszeichnen.

Der APEX-Coin ist über die letzten 30 Tage um 786 % gestiegen und hat somit eine Bewertung von 256,88 Mio. USD erreicht. Damit belegt der Token aktuell Rang 225 der am höchsten bewerteten Kryptowährungen. Ein Kurstreiber war das Perp-Volumen, welches seit Ende September von rund 500 Mio. USD auf zuletzt 1,3 Mrd. USD um 160 % gestiegen ist, da zuerst 50 % und später bis zu 90 % der Gebühren vernichtet werden sollen. Schnell konnte sie somit auf 7. Platz der Perp-DEXs aufsteigen.

Perp-Volumen von ApeX Protocol | Quelle: DeFiLlama

ApeX dürfte in den nächsten Quartalen als professioneller DEX-Ersatz wahrgenommen werden, was vor allem auf die eigene Trading-Chain zurückzuführen ist. Sofern das Buyback-Programm umgesetzt wurde und 90 % der Gebühren an die Tokeninhaber zurückgeführt werden, könnte APEX im nächsten Jahr Kurse von 5 bis 8 USD erreichen. Dies würde basierend auf dem aktuellen Kurs von 1,89 USD einen Gewinn von 164,6 bis 323,8 % entsprechen.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper wird als die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung auf dem Krypto-Markt bezeichnet. Somit können die Perp-DEXs auch über die Bitcoin-L1 und somit die sicherste und liquideste Blockchain abgewickelt werden. Dabei verwendet sie die SVM (Solana Virtual Machine) als App-Schicht und die Bitcoin-L1 als Settlement-Schicht. Damit werden Skalierbarkeit und Sicherheit vereint sowie Programmierbarkeit unterstützt.

Inwiefern sich Bitcoin Hyper in diesem Sektor durchsetzen wird, hängt von der Adoption der Entwickler und Nutzer ab. Allerdings werden einfache Migrationsmöglichkeiten für die große Solana-Entwicklercommunity bereitgestellt, womit es ähnlich schnell adoptiert werden könnte wie die anderen Derivate-DEXs. Ebenso lassen sich zahlreiche weitere Sektoren wie Tokenisierung, KI, Play-to-Earn und mehr realisieren. Noch befindet sich HYPER im Presale, weshalb vieles Spekulation ist. Bei einem Erfolg ist die Rendite hingegen umso höher.

Bitcoin Hyper stellt den spekulativsten, aber konzeptionell spannendsten Coin dar. Sofern der Presale und der Launch erfolgreich abgeschlossen werden, sind zu Beginn Bewertungen von 1 bis 2 Mrd. USD denkbar. Sollte dem Projekt eine sichere Implementierung der SVM-basierten Smart Contracts in die Bitcoin-L1 gelingen und HYPER zur am häufigsten genutzten L2 aufsteigen, sind Kursgewinne von 500 bis 1.000 % realistisch.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.