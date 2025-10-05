Krypto-Experte erwartet schnellen BTC-Sprung auf 135.000 $ und dann auf 200.000 $

Nach der letzten Rally scheint das Momentum bei Bitcoin unmittelbar vor seinem Allzeithoch verloren gegangen zu sein. Dennoch ist es laut der Einschätzung eines viel beachteten Krypto-Experten von Standard Chartered ein hervorragender Zeitpunkt für ein Bitcoin-Investment. Was ihn genau zu dieser Einschätzung kommen lässt und worauf er diese zurückführt, erfahren Sie jetzt hier.

Krypto-Experte rechnet schnell mit Bitcoin-Preis von 135.000 USD

Schon Ende September haben sich einige Kryptoinvestoren wieder verstärkt auf den Krypto-Markt gewagt. Somit konnte Bitcoin bereits bis an den diagonalen Widerstand steigen, welcher dann mit dem 1. Tag des Uptobers impulsiv mit einem Kursplus von 4,04 % überwunden werden konnte.

Nachdem BTC Freitag mit einem Kurs von bis zu 123.946 USD nahe an sein vorheriges Allzeithoch von 124.457 USD steigen konnte, hat er seitdem etwas an Momentum verloren. Dennoch ist dies laut der Einschätzung eines Krypto-Experten von Standard Chartered noch nicht das Ende dieses Zyklus.

JUST IN: $850 billion Standard Chartered says $BTC will hit new all-time high within one week. pic.twitter.com/bkxUYxIQLh - Whale Insider (@WhaleInsider) October 3, 2025

Stattdessen sollen bald schon deutlich steilere Kursanstiege verzeichnet werden. So erwartet Geoffrey Kendrick eine zügige Aufwärtsbewegung bis auf einen Bitcoin-Kurs von 135.000 USD. Dennoch handelt es sich bei dem Krypto-Markt bekanntermaßen um keine Einbahnstraße.

Daher verwies der Krypto-Experte auch auf die hohe Volatilität, auf welche sich die Investoren einstellen sollten. Somit soll es insbesondere auf dem Weg zu den 200.000 USD bis Jahresende auch zu einigen Korrektur kommen.

Diese Faktoren bestimmten laut dem Krypto-Experten nun den Kurs

Die bullisch Entwicklung von Bitcoin führt er nun vor allem auf den Government-Shutdown in den USA zurück, da dieser das Risiko-Narrativ zugunsten von Bitcoin verschieben würde. Sofern es dabei zu den von den Prognosemärkten erwarteten 10 bis 29 Tagen kommen würde, bliebe der Aufwärtsdruck somit erhöht. Offiziell hat dieser am 1. Oktober um 00:01 Uhr ET begonnen, sodass dieser noch mindestens sechs Tage anhalten dürfte.

Ebenso erwähnte der Krypto-Experte den Zusammenhang zwischen dem Term Premium der US-Staatsanleihen und der Entwicklung des Bitcoin-Kurses. Während diese Koppelung in den Jahren 2018 und 2019 weniger vorhanden war, rechnet er jetzt aufgrund des Shutdowns mit einer bullischen Entwicklung.

Darüber hinaus hält der Analyst die kumulativen Nettozuflüsse der Bitcoin-ETFs in den USA von 58 Mrd. USD für bullisch, da auf das aktuelle Jahr schon 23 Mrd. USD und somit 39,7 % zurückzuführen waren und allein bis letzten Donnerstag schon 2,25 Mrd. USD hinzukommen sind. Zudem wurde das Jahr noch nicht abgeschlossen, sodass der Betrag im Q4 deutlich zunehmen dürfte. Kendrick erwartet noch weitere 20 Mrd. USD.

Bitcoin ETFs bought $3.24 BILLION Bitcoin to start October



2nd best week on record pic.twitter.com/GVrXKTbbeM - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 4, 2025

Gefördert werde Bitcoin laut ihm ebenso von den Treasury-Unternehmen, weshalb auch der Halving-Zyklus mit seinen 18 Monaten weniger eine Rolle spielen würde. Aber ebenso die Medien können laut Kendrick diese Bewegung noch einmal verstärken.

Einen weiteren Faktor macht der Krypto-Experte in der unterschiedlichen Entwicklung der Kurse von Bitcoin und Gold aus. Denn während das Edelmetall zuletzt immer wieder neue Allzeithochs verzeichnete, kam BTC lange Zeit nicht richtig vom Fleck. Dieses Verhältnis könnte sich nun jedoch laut dem ihm wandeln, sodass sich Bitcoin stärker als das Edelmetall entwickeln könnte.

Andere Analysten verweisen auch auf die Entstehung des neuen Bitcoin-Nachfragetreibers Bitcoin Hyper, der mithilfe der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung ein neues Zeitalter für die führende Kryptowährung einleiten will. Dadurch werden Nutzen und Wert von Bitcoin gesteigert, womit auch deutlich höhere Kurse möglich sind.

Bitcoin Hyper startet bald die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung

Nach einem der erfolgreichsten Krypto-Presales in diesem Jahr mit einer Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 21,42 Mio. USD hat Bitcoin Hyper mittlerweile ausreichend Mittel für die Entwicklung der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung eingenommen. Aber auch vorher wurde das Netzwerk bereits deutlich vorangetrieben, wie in den Entwicklungsfortschritten mitgeteilt wurde.

Noch im vierten Quartal dieses Jahres wird die neuartige Bitcoin-Layer-2 erwartet, welche erstmalig die SVM (Solana Virtual Machine) mit der Bitcoin-Layer-1 verbindet, wobei ersterer als App-Layer und zweitere als Settlement-Layer verwendet wird. Somit vereinen sich eine exzellente Skalierbarkeit mit niedrigen Gebühren, hoher Geschwindigkeit und unlimitierter Bandbreite mit der hohen Sicherheit und Liquidität von Bitcoin.

Auf diese Weise kann BTC in unterschiedlichsten Angeboten wie dApps, Token-Launches und mehr genutzt werden, wobei einigen Sektoren bald mehrere Billionen US-Dollar prognostiziert werden. Jedoch würde auch heute schon ein kleiner Anteil von 1 % der rund 2,4 Bio. USD in 24 Mrd. USD resultieren, was basierend auf der HYPER-Marktkapitalisierung von derzeit rund 250 Mio. USD schon einem Gewinn von 96x entsprechen würde.

Interessierte sollten sich nun beeilen, wenn sie im Vorverkauf nicht später einen höheren Preis zahlen wolle, da zuletzt viele Wale hinzugekommen sind. Zudem verwendet der Presale stufenweise Preiserhöhungen, was das nächste Mal in weniger als 25 Stunden der Fall sein wird. Bis dahin können die HYPER-Coins noch für den aktuellen Preis von 0,013055 USD gekauft und für dynamische 55 % pro Jahr gestakt werden.

