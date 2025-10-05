S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Vorsitzender der World Green Economy Organization (WGEO), hielt die Eröffnungsrede für die hochrangige Diskussionsrunde der WGEO im Rahmen des 11. World Green Economy Summit in Dubai.

Die Sitzung zum Thema "Delivering Climate Ambition by 2030 and Beyond United Action for Green Transition" (Erreichung der Klimaambitionen bis 2030 und darüber hinaus Gemeinsames Handeln für den grünen Wandel) sollte Klimaambitionen voranbringen und den Dialog zur Abstimmung von politischen Strategien, Finanzen und Innovation mit nachhaltiger Entwicklung fördern. Zu den Teilnehmenden gehörten I.E. Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministerin für Klimawandel und Umwelt, VAE; S.E. Dr. Ayman Suleiman, Umweltminister, Jordanien; S.E. Dorin Junghietu, Energieminister, Moldawien; S.E. Dr. Muaviyath Mohamed, Staatsminister für Tourismus und Umwelt, Malediven; S.E. Abubakar Ben Mahmoud, Umweltminister, zuständig für Tourismus, Komoren; James Opiyo Wandayi, MGH Kabinettssekretär für Energie und Petroleum, Kenia; S.E. Iury Valter de Sousa Santos, Staatssekretär für Umwelt, Angola; S.E. Hambardzum Matevossian, Umweltminister, Armenien; S.E. Roberto Mito Albino, Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Fischerei, Mosambik, und S.E. Abdulla Balalaa, stellvertretender Minister für auswärtige Angelegenheiten für Energie und Nachhaltigkeit im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Vereinigten Arabischen Emirate.

An der Sitzung nahmen zudem Botschafter und Delegierte aus den 91 Mitgliedstaaten der Global Alliance on Green Economy sowie Vertreter internationaler Organisationen teil.

In seiner Rede betonte Al Tayer, dass die visionäre Führung von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, weiterhin eine nachhaltige, gerechte und integrative Zukunft für alle befördert.

"Unsere Aufgabe besteht darin, Versprechen in Maßnahmen, Strategien in skalierbare Projekte und Zusagen in messbare Auswirkungen umzusetzen. Das bedeutet, die schweren Fragen anzugehen: Wie räumen wir politische, finanzielle und institutionelle Barrieren aus? Wie nutzen wir privates Kapital und schmieden öffentlich-private Partnerschaften im Einklang mit national festgelegten Beiträgen? Und wie stellen wir sicher, dass Innovationen nicht nur beschleunigt werden, sondern auch integrativ sind und der Jugend, Frauen und schutzbedürftigen Gemeinschaften zugutekommen? Saubere Energie und Innovation werden diesen Wandel vorantreiben. Wir müssen uns auf Kooperation und Investition in bahnbrechende Technologien konzentrieren, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen forcieren und den Fluss grüner Finanzierung dorthin ermöglichen, wo sie am stärksten benötigt wird, insbesondere im Globalen Süden", sagte Al Tayer

