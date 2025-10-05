Seine Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Schardscha, eröffnete das Zentrum für Arabistik an der Universität Coimbra in Portugal in Anwesenheit Ihrer Hoheit Scheicha Bodour bint Sultan Al Qasimi, Vorsitzende der Sharjah Book Authority (SBA). Seine Hoheit weihte außerdem die Joanina Digital Library ein, überreichte der Bibliothek das seltene Barbosa-Manuskript aus dem Jahr 1565 und signierte sein Buch "A Momentous Journey" (Eine bedeutende Reise), das auf Arabisch, Englisch und Portugiesisch erschienen ist.

Sharjah Ruler opens Centre for Arabic Studies in Portugal (Photo: AETOSWire)

Seine Hoheit enthüllte eine Gedenktafel zur Eröffnung des Zentrums und besprach anschließend dessen Dienstleistungen, Ressourcen und Programme zur Förderung des Arabischunterrichts.

Anschließend ging er zur historischen Joanina Library der Universität Coimbra, wo er die Joanina Digital Library einweihte und eine Rede hielt.

Er lobte die Universität, die ihm vor sieben Jahren die Ehrendoktorwürde verliehen hatte, und hob die Verbindung der Golfregion zur portugiesischen Geschichte hervor, die er durch seine Forschungen zum Barbosa-Manuskript entdeckt hatte, das ein Jahrhundert lang verschollen war, bevor es 2012 von Seiner Hoheit entdeckt und erworben wurde.

Er lobte Barbosas Ehrlichkeit bei der Beschreibung dessen, was er am Golf gesehen hatte, und merkte an, dass das Manuskript ein seltenes, detailliertes Zeugnis der damaligen Realität in dieser Region darstelle.

Er erklärte seine Entscheidung, "A Momentous Journey" zu veröffentlichen, wie folgt: "Als ich mich entschloss, dieses Buch zu veröffentlichen, ging es mir nicht nur um historische Beweise, sondern um echte Gerechtigkeit für unser Volk und die Wiedergabe seiner Geschichte aus der Sicht eines Zeitzeugen als solide Grundlage für den Aufbau von Beziehungen zwischen den Nationen."

Er gab außerdem die Eröffnung der Joanina Digital Library bekannt, einem Projekt, das mit Unterstützung von Schardscha in Zusammenarbeit mit der Universität Coimbra durchgeführt wurde, und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Partnerschaft auch weiterhin zum Wissensfortschritt beitragen werde.

Amílcar Falcão, Rektor der Universität Coimbra, hielt eine Rede, in der er die wachsende Nähe zwischen Portugal und Schardscha lobte und das starke Engagement beider Seiten für den Aufbau dauerhafter Beziehungen unterstrich. Er sagte, die Entwicklung des Projekts in Zusammenarbeit mit der SBA sei ein klarer Beweis für den Wert internationaler Partnerschaften. Die neue digitale Sammlung mit dem Namen "Sultan bin Mohammed Al Qasimi Collection" stellt wertvolle Forschungsressourcen für mehrere Fachgebiete bereit.

Bei der Zeremonie signierte Seine Hoheit Exemplare von "A Momentous Journey", einer wissenschaftlichen Studie über das Barbosa-Manuskript, eines der wichtigsten portugiesischen Dokumente, das die Geschichte des frühen 16. Jahrhunderts dokumentiert. Er überreichte der Bibliothek auch das Originalmanuskript aus dem Jahr 1565 und bezeichnete es als eine der vollständigsten erhaltenen Versionen.

Zum Abschluss seines Besuchs besichtigte er die historische Joanina-Bibliothek, wo er seltene Manuskripte in Augenschein nahm und sich über die Abteilungen und die Bemühungen zur Erhaltung der wertvollen Bestände informierte.

