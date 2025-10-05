PTA-News: Aktien Global News: De.mem mit Lösungen für Touristen-Hot-Spots mit akutem Wassermangel -2

DJ PTA-News: Aktien Global News: De.mem mit Lösungen für Touristen-Hot-Spots mit akutem Wassermangel

Hitzewellen und Dürren machen Trinkwasser in immer mehr Regionen zu einem seltenen und begehrten Gut. Kein Wunder, schließlich ist eine ausreichende Wasserzufuhr für den menschlichen Organismus lebenswichtig.

Wassermangel wird zum Dauerproblem

Von Italien und Spanien über Griechenland bis hin zu Südostasien und Australien berichten Gemeinden und Hotelbetreiber über sinkende Grundwasserspiegel, verschmutzte Quellen sowie ausbleibende Regenfälle. Der Tourismus, die häufig wichtigste Einnahmequelle dieser Regionen, droht so zu einer Belastung für Umwelt und Infrastruktur zu werden.

Vor diesem Hintergrund gewinnen Technologien zur Wasseraufbereitung und -versorgung zunehmend an Bedeutung. Unternehmen wie die australische De.mem haben sich auf innovative Lösungen in der Trinkwasseraufbereitung und Abwasserbehandlung spezialisiert. Das Unternehmen verbindet dabei dezentrale Anlagen mit moderner Membrantechnologie - eine Kombination, die gerade in abgelegenen Regionen Vorteile bringt, da die Versorgung unabhängig von großen, zentralen Netzen erfolgen kann.

Ein besonders gutes Beispiel liefert De.mem im australischen Bundesstaat Queensland. Dort, mitten im empfindlichen Ökosystem des Great Barrier Reef, betreibt das Unternehmen Anlagen für zwei Hotel-Resorts auf Inseln, die ausschließlich über den Seeweg erreichbar sind. Beide Resorts sind auf eine verlässliche und zugleich umweltfreundliche Wasserversorgung angewiesen - und genau hier greift die Expertise von De.mem.

Trinkwasser gewinnen im Naturschutzgebiet

Für die Trinkwasserversorgung setzen die Betreiber auf Meerwasserentsalzung. Das Prinzip ist bekannt: Meerwasser wird durch spezielle Membranen gefiltert, sodass Salz und andere Stoffe zurückbleiben und reines Trinkwasser entsteht. In der Praxis bringt dies jedoch enorme technische und ökologische Herausforderungen mit sich. Das Great Barrier Reef gilt als eines der strengsten Naturschutzgebiete der Welt. Jegliche Beeinträchtigung des maritimen Ökosystems - etwa durch Rückleitungen von Salzkonzentraten oder den Einsatz chemischer Zusätze - wird streng überwacht. De.mem hat seine Anlagen daher so ausgelegt, dass sie den höchsten Umweltauflagen gerecht werden. Effiziente Membransysteme, ein sparsamer Energieeinsatz und eine kontrollierte Rückführung der hochkonzentrierten Sole sind Teil des Konzepts.

Doch mit der reinen Trinkwasseraufbereitung ist es nicht getan. Resorts erzeugen in der Regel erhebliche Mengen an Abwasser - von Küchen und Wäschereien über sanitäre Anlagen bis hin zu Swimmingpools. Im fragilen Umfeld des Great Barrier Reefs darf dieses Abwasser keinesfalls ungeklärt in die Natur gelangen. De.mem hat daher für beide Inseln parallel auch die Abwasseraufbereitung übernommen. Mittels biologischer und membranbasierter Verfahren wird das Schmutzwasser so weit gereinigt, dass es entweder bedenkenlos in die Umwelt abgegeben oder sogar in Teilen wiederverwendet werden kann, etwa zur Bewässerung von Grünflächen.

Wachsender Bedarf in Touristenhochburgen

Der doppelte Ansatz - Trinkwasserentsalzung und Abwasserreinigung - sorgt nicht nur für die autarke Versorgung der Resorts, sondern entlastet auch die umliegende Natur. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Hotels ihren Gästen selbst in Zeiten von Dürre oder touristischer Hochsaison eine zuverlässige Wasserqualität bieten können.

Die Projekte im Great Barrier Reef verdeutlichen exemplarisch, wie Tourismusregionen mit strengen ökologischen Vorgaben und hohen Qualitätsansprüchen von innovativen Wasserlösungen profitieren können. Wirtschaftlicher Betrieb auf der einen Seite und Schutz sensibler Ökosysteme sollten unbedingt gewährleistet sein.

Der Blick auf andere Touristenhochburgen macht deutlich, dass der Bedarf an solchen Lösungen weltweit wächst. Inseln in der Karibik, Badeorte im Mittelmeer oder Destinationen in Südostasien kämpfen zunehmend mit denselben Problemen. Oft sind es gerade die beliebten Reiseziele mit hohem Besucheraufkommen, die unter Wasserknappheit leiden. Mit Technologien wie denen von De.mem lässt sich die Balance zwischen Wachstum im Tourismus und Nachhaltigkeit wahren - eine Herausforderung, die in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen dürfte.

