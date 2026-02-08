De.mem: Starke Zahlen bestätigen Wachstumspfad

Anzeige / Werbung

Am 29. Januar 2026 hat das Unternehmen für industrielle Wasser- und Abwasseraufbereitung De.mem Limited (ASX: DEM) Rekordergebnisse für das Dezemberquartal 2025 vorgelegt. Die Zahlen zeigen eine anhaltend starke operative Entwicklung und bestätigen den eingeschlagenen Wachstumskurs. De.mem knüpft damit an eine Serie starker Quartale an und untermauert die eigene Positionierung in einem strukturell wachsenden Markt.

Zu den wichtigsten Kennzahlen zählen Rekord-Quartalszahlungseingänge von rund 8,8 Mio. Dollar. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von 19%. Gleichzeitig weist De.mem eine Rekord-Wachstumsdynamik mit 27 aufeinanderfolgenden Quartalen steigender Zahlungseingänge aus. Über einen Zeitraum von rund sieben Jahren ergibt sich daraus eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von etwa 24%. Diese Entwicklung verdeutlicht die Kontinuität des Geschäftsmodells und die Skalierbarkeit der operativen Plattform.

Organisches Wachstum und operative Stärke

Das Wachstum basiert auf einer zweistelligen organischen Entwicklung. Zudem erzielte das Unternehmen im Kalenderjahr einen positiven operativen Cashflow von 232.000 Dollar. Mehr als 90% der Umsätze sind wiederkehrender Natur. Ergänzend wurde die Übernahme von Core Chemicals abgeschlossen, wodurch De.mem zusätzliche Präsenz im Goldsektor aufbaut. Parallel treibt das Unternehmen die Einführung von Produkten zur Wasseraufbereitung im Inland voran. Der Prozess zur Erlangung der australischen Watermark-Zertifizierung schreitet weiter voran. Für das Kalenderjahr 2026 stellt De.mem ein weiteres Rekordjahr in Aussicht.

Diese Kombination aus organischem Wachstum, Akquisitionen und operativer Cashflow-Generierung stärkt die finanzielle Basis. Wiederkehrende Erlöse sorgen dabei für Stabilität und Planbarkeit. Gleichzeitig eröffnen neue Produkte und Zertifizierungen zusätzliche Absatzmärkte im heimischen Markt.

Strategie: Wiederkehrende Umsätze als Wachstumsmotor

De.mem berichtet Rekordergebnisse bei Zahlungseingängen, Wachstumsraten und Wachstumsdynamik sowie einen positiven operativen Cashflow für das Gesamtjahr. Damit setzt das Unternehmen seine Vision und Strategie konsequent um. Im Mittelpunkt steht der Ausbau eines belastbaren, margenstarken Geschäftsmodells mit langfristigen Kundenbeziehungen.

Ziel ist es, sich als führender internationaler Anbieter dezentraler Wasseraufbereitungslösungen für industrielle und private Kunden zu positionieren. Das Umsatzwachstum soll dabei vor allem durch margenstarke, wiederkehrende Erlöse getragen werden. Dieser Ansatz spiegelt sich bereits heute in der hohen Quote wiederkehrender Umsätze wider.

Breite Aufstellung in Industrie und Endkundensegment

Industriekunden mit mehreren Standorten erhalten eine One-Stop-Shop-Lösung für hochwertige Wasser- und Abwasseraufbereitung. Die Geschäftsbereiche Dienstleistungen und Spezialchemikalien liefern dabei stabile, wiederkehrende Umsätze mit attraktiven Margen. Für private Kunden bietet De.mem Membranprodukte für Anwendungen der häuslichen Wasseraufbereitung an. Dieses Segment gilt als groß und strukturell wachsend innerhalb des globalen Wasseraufbereitungsmarktes.

Mit dieser breiten Aufstellung adressiert De.mem unterschiedliche Kundengruppen und Endmärkte. Die Rekordergebnisse des Dezemberquartals zeigen, dass diese Strategie greift und die Grundlage für weiteres Wachstum gelegt ist.

----

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-de-mem-ltd-dezember-quartals-aktivitaetsbericht-rekordergebnisse-und-positive-operative-cashflows-fuer-das-gesamte-geschaeftsjahr/5023644/

