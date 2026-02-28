Wasseraufbereitungsspezialist De.mem erreicht 2025 Rekordwerte bei Umsatz, Marge und EBITDA

Anzeige / Werbung

Das australische, international tätige Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem Limited hat seinen Konzernfinanzbericht für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2025 ("CY 2025") vorgelegt.

CY 2025 steht für einen strukturellen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. De.mem erreichte Rekordumsätze, Rekordmargen und meldete erstmals für ein vollständiges Kalenderjahr ein positives bereinigtes EBITDA.

HIGHLIGHTS

Rekordumsatz von 29,9 Mio. $, ein Anstieg von 20% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (pcp).

Rekord-Cash-Eingänge von 32,3 Mio. $, ein Anstieg von 14% pcp.

Rekordwachstumsdynamik mit 27 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum der Cash-Eingänge.

Rekord-Bruttomarge von 43%, gegenüber 40% in CY 2024.

Rekord-bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. $, erstes vollständiges Kalenderjahr mit positivem bereinigtem EBITDA.

Positive operative Cashflows von 318 Tsd. $, zweites aufeinanderfolgendes vollständiges Kalenderjahr mit positivem operativem Cashflow.

Mehr als 90% wiederkehrende Umsätze, die eine hohe Cashflow-Visibilität bieten.

Die Akquisition von Core Chemicals vollständig integriert, bereit, in CY 2026 ihren ersten vollen Jahresumsatz- und Gewinnbeitrag zu liefern.

Starke Bilanz mit 4,0 Mio. $ an liquiden Mitteln und Termineinlagen zum 31. Dezember 2025.

Auf Kurs für Rekordergebnisse im gesamten CY 2026.

Rekordumsatz und anhaltende Wachstumsdynamik

De.mem meldet für CY 2025 die höchsten Umsätze und Cash-Eingänge der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz kletterte um 20% auf 29,9 Mio. $. Die Cash-Eingänge stiegen um 14% auf 32,3 Mio. $. Treiber waren vor allem wiederkehrende Dienstleistungen, Spezialchemikalien und zusätzliches Cross-Selling bei Industriekunden.

Seit 2019 erzielte das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) der Cash-Eingänge von rund 24%. Diese Entwicklung spiegelt die konsequente Umsetzung der Strategie wider, den Anteil wiederkehrender Umsätze systematisch auszubauen.

Besonders bemerkenswert ist die Serie von 27 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum der Cash-Eingänge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal. Diese Dynamik soll sich auch 2026 fortsetzen.

Erstes vollständiges Jahr mit positivem EBITDA

CY 2025 markiert einen operativen Wendepunkt. Zum ersten Mal weist De.mem für ein vollständiges Kalenderjahr ein positives bereinigtes EBITDA aus.

Das bereinigte EBITDA stieg auf 1,6 Mio. $, nach -60 Tsd. $ im Vorjahr. Diese deutliche Verbesserung resultiert aus mehreren Faktoren: einem höheren Anteil wiederkehrender Umsätze, einer weiteren Margenausweitung, operativen Skaleneffekten über die Plattform hinweg sowie fortgesetzten Integrationsvorteilen aus früheren Akquisitionen.

Das bereinigte EBITDA schließt aktienbasierte Vergütungen, Kosten für Unternehmensakquisitionen sowie andere einmalige Posten aus.

Wichtig: Das Ergebnis beinhaltet weiterhin Investitionen in die Membran-F&E-Aktivitäten in Singapur sowie in die frühe Markteinführung der Produkte zur Wasserfiltration für Privathaushalte. Damit stärkt De.mem seine eigene Technologieplattform und legt die Basis für zukünftige Umsatzpotenziale.

Rekordmargen und klare strategische Entwicklung

Mit einer Bruttomarge von 43% erreichte De.mem 2025 einen weiteren Höchstwert. Im Vorjahr lag die Marge bei 41%. Seit 2017, als noch 18% erzielt wurden, zeigt sich eine klare strategische Entwicklung hin zu margenstärkeren, wiederkehrenden Geschäftsmodellen.

Die Bruttomarge ist definiert als Bruttoertrag geteilt durch Umsatzerlöse. Die kontinuierliche Verbesserung unterstreicht die operative Disziplin und die Fokussierung auf profitablere Segmente.

Auch beim operativen Cashflow setzt sich der positive Trend fort. 2025 erzielte De.mem einen operativen Cashflow von 318 Tsd. $, nach 115 Tsd. $ im Jahr 2024. Seit 2022 verbessert sich dieser Wert kontinuierlich.

Im Working Capital wirkten sich im Berichtsjahr zwei Faktoren aus: Rund 250 Tsd. $ Vorfinanzierung bei Core Chemicals nach der Übernahme sowie projektbezogene Komponentenbeschaffungen von rund 250 Tsd. $ für ein kürzlich vergebenes Projekt in Deutschland. Diese Investitionen sollen 2026 in Umsatz umgewandelt werden.

CEO sieht Wendepunkt und neue Rekorde in Sicht

Der Chief Executive Officer von De.mem, Andreas Kroell, sagte: "2025 stellt einen Wendepunkt für De.mem dar. Wir haben Rekordumsätze, Rekordmargen und unser erstes vollständiges Jahr mit positivem EBITDA erzielt. Unser Anteil wiederkehrender Umsätze übersteigt 90%, die Margen weiten sich weiter aus, und operative Skaleneffekte werden über die gesamte Plattform hinweg zunehmend sichtbar.

Mit dem Ganzjahresbeitrag von Core Chemicals und der fortgesetzten Entwicklung im heimischen Wassermarkt sind wir der Ansicht, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um das Gewinnwachstum weiter zu steigern und 2026 neue Rekorde zu erreichen."

----

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

