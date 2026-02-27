Goldboom in Australien eröffnet Wasseraufbereitungsspezialist De.mem neue Marktchancen

Anzeige / Werbung

Das Geschäftsjahr 2025 könnte für De.mem als weiteres Rekordjahr in die Firmengeschichte eingehen. Vieles deutet darauf hin, dass das Unternehmen an die Dynamik der Vorjahre anknüpfen kann. Auch der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr ist vielversprechend. Treiber ist vor allem Westaustralien. Dort läuft die Mining-Industrie auf Hochtouren. Neue Rekorde beim Goldpreis geben dem Abbau zusätzlichen Schub. Gleichzeitig bleiben Seltene Erden gefragt, die ebenfalls in Westaustralien vorkommen.

De.mem (ISIN: AU000000DEM4) hat sich in diesem Umfeld als verlässlicher Partner der Bergbauindustrie etabliert. Anders als viele Wettbewerber konzentriert sich das Unternehmen vor allem auf mittelgroße Kunden. Damit grenzt sich De.mem klar von Konzernen wie Veolia ab, die primär Großkunden bedienen. Für mittelgroße Betriebe bietet De.mem als One-Stop-Shop ein umfassendes Rundum-Paket. Das verschafft Vorteile gegenüber zahlreichen kleineren Anbietern.

Breites Geschäftsmodell als stabiles Fundament

Obwohl De.mem international aktiv ist, liegt ein Schwerpunkt klar auf Westaustralien. Neben Forschung und Entwicklung im Bereich der Hohlfasermembranen, die beim Bau dezentraler Wasseraufbereitungsanlagen eingesetzt werden, stützen zwei weitere Bereiche das Geschäft. Das Service- und Spezialchemiegeschäft sorgt für stabile, wiederkehrende Einnahmen und attraktive Margen. Vor allem der feste Kundenstamm in der boomenden australischen Bergbaubranche trägt dazu bei.

Mit diesem in der Wasseraufbereitungsbranche ungewöhnlichen Geschäftsmodell verbindet De.mem Innovation und Solidität. "Mir ist kein junges Wachstumsunternehmen bekannt, dass diese unterschiedlichen Segmente so auf- und ausgebaut hat und verbindet, wie wir", stellt De.mem-Firmenchef Andreas Kröll die Einzigartigkeit seines Unternehmens heraus.

Organisches Wachstum rückt in den Fokus

Nach zahlreichen Übernahmen in den vergangenen Jahren will De.mem nun verstärkt organisch wachsen. Dieses Wachstum aus eigener Kraft ist langfristig angelegt. Es schafft eine stabile Basis, stärkt Marktanteile und kann den Unternehmenswert nachhaltig erhöhen. "Das ist vor allem für unsere Investoren interessant, da sie ihr Geld in ein solide aufgestelltes Unternehmen mit gleichzeitig enormen Wachstumschancen investieren", erklärt Kröll.

Akquisitionen als zusätzlicher Wachstumsmotor

Parallel dazu hat De.mem sein inorganisches Wachstum durch mehrere kleinere Übernahmen, vor allem in Australien, ergänzt. Dank des profitablen Geschäftsmodells mit Fokus auf wiederkehrenden Service- und Spezialchemieumsätzen sieht sich das Unternehmen finanziell gut aufgestellt.

Im Oktober 2025 folgte mit Core Chemicals der jüngste Zukauf. Das Unternehmen beliefert Goldminen in Westaustralien mit Spezialchemikalien. Diese helfen, die Goldextraktion zu maximieren und selbst kleinste Goldfragmente aus dem Raffinationsabfallstrom zurückzugewinnen.

Core Chemicals erzielte in den zwölf Monaten bis Juni 2025 vor der Übernahme einen Umsatz von rund 4 Millionen AUD und einen Gewinn vor Steuern von etwa 730.000 AUD. "Diese Übernahme erhöht unser Engagement im Goldminensektor, erweitert unser Spezialchemikalienportfolio und bietet erhebliche Cross-Selling- und Margenausbau-Möglichkeiten über einen vergrößerten Kundenstamm hinweg", erklärt Firmenchef Kröll.

Klar bezifferte Marktchance im Goldsektor

Entscheidend ist für De.mem die klar quantifizierbare Umsatzchance. Core Chemicals beliefert aktuell 18 Goldminen in Westaustralien. De.mem selbst bedient rund 15 Goldminen-Kunden landesweit. In Australien existieren etwa 175 aktive Goldminen. Damit ergibt sich ein Zielmarkt von mehr als 140 Minen, die bislang von keinem der beiden Unternehmen betreut werden.

"Angesichts der Tatsache, dass jeder Goldminen-Kunde von Core Chemicals durchschnittlich 222.000 AUD Umsatz generiert, stellt dies eine erhebliche Umsatzwachstumschance dar", betont der Firmenchef.

Auch der makroökonomische Rahmen spricht aus Sicht des Managements für weiteres Wachstum. "Wir sind hinsichtlich des Potenzials unseres Geschäfts in Westaustralien weiterhin optimistisch, zumal in absehbarer Zukunft nicht von einer Schwäche des Goldpreises auszugehen ist", so Kröll. Unterstützung kommt von Analystenseite: Goldman Sachs prognostiziert einen Goldpreis von 4,900 USD pro Unze für Dezember 2026.

----

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Enthaltene Werte: AU000000DEM4