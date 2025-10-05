Lange Zeit kannten die Lithiumpreise nur eine Richtung - nämlich nach unten. 87 Prozent sind diese seit dem Hoch im Jahr 2022 gefallen. Doch jetzt kehrt Bewegung zurück in den Markt: Neue Übernahmespekulationen rund um einen wichtigen Lithium-Player rücken die Branche wieder verstärkt in den Fokus der Investoren.Der Hintergrund ist brisant: Es gibt derzeit Spekulationen über einen möglichen Direkteinstieg der US-Regierung bei einem Lithiumproduzenten. Damit stünde nicht nur zusätzliches Kapital ...Den vollständigen Artikel lesen ...
