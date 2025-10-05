DJ PTA-News: Aktien Global News: Top-Ausbildung, stabile Basis: Wie die PORR ihre Zukunft selbst baut

Der 1. September markiert jedes Jahr den Startschuss für tausende junge Menschen in Deutschland - und für Unternehmen einen strategisch bedeutsamen Moment im Kampf um künftige Fachkräfte. Im Baugewerbe wächst der Druck: Der demografische Wandel schreitet voran, komplexe Großprojekte erfordern spezialisierte Teams, und erfahrene Fachkräfte verlassen altersbedingt den Arbeitsmarkt.

Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) reagiert darauf mit einem klaren Fokus auf eigene Ausbildung. Der österreichische Baukonzern setzt auf eine langfristige Personalstrategie und wird dafür nun sichtbar belohnt.

Studienbasiert zum Branchensieg - die PORR punktet mit System

Im August erhielt die PORR in Deutschland die Auszeichnung "Ausbildungschampion 2025". Vergeben wurde der Titel vom F.A.Z.-Institut in Kooperation mit ServiceValue. Die PORR erzielte die Höchstpunktzahl von 100 und wurde damit als Branchensieger im Bauwesen eingestuft. Die Grundlage bildete eine mehrstufige Analyse mit über 2,6 Millionen Online-Erwähnungen zu rund 15.000 Unternehmen. Zusätzlich flossen harte interne Kriterien wie Ausbildungsqualität, Entwicklungsperspektiven und Vergütung in die Bewertung ein.

Ausschlaggebend für das starke Abschneiden waren faire Löhne, moderne Ausbildungsinhalte und konkrete Entwicklungsmöglichkeiten. Die Auszeichnung bringt auf den Punkt, was in vielen Branchen längst Realität ist: Wer auf Fachkräfte setzen will, baut sie selbst auf.

Ausbildung als strategisches Fundament - Breite und Tiefe im Angebot

Im Jahr 2024 zählte die PORR 555 Auszubildende. In Deutschland lag ihr Anteil an der Gesamtbelegschaft bei 3,7 Prozent, in Österreich bei 3,8 Prozent. Konzernweit bietet das Unternehmen 23 verschiedene Lehrberufe an - vom Anlagenmechaniker bis zur Zimmereitechnikerin. Die Bandbreite reicht von gewerblichen bis hin zu kaufmännischen und technischen Berufen.

Auf den Baustellen lernen beispielsweise Betonbauer, Straßenbauer oder Baugeräteführer. In den Büros und Planungsabteilungen werden Bauzeichner, Vermessungstechniker und Industriekaufleute ausgebildet. Die Ausbildungsvergütungen sind öffentlich einsehbar und erreichen in einzelnen Berufen bis zu 2.944 Euro im dritten Lehrjahr.

Eigene Ausbildungszentren und strukturierte Weiterentwicklung

Mitte August waren in Deutschland noch 29 Lehrstellen ausgeschrieben, in Österreich 27. Die Themen Ausbildung und Weiterbildung sind tief im Konzern verankert. Mit dem "PORR Campus" betreibt das Unternehmen eigene Trainingszentren. Zudem setzt jedes Land innerhalb der Gruppe auf eigene Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Fach- und Sozialkompetenzen.

Im Durchschnitt absolvierte jede angestellte Person im Jahr 2024 rund 12,9 Stunden Weiterbildung. Diese Investitionen zahlen auf ein zentrales Ziel ein: Die nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit im Unternehmen.

