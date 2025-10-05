PTA-News: Aktien Global News: 34 Millionen A$ für Tesoro: Kommt jetzt die Entscheidung zur Goldproduktion? -2

DJ PTA-News: Aktien Global News: 34 Millionen A$ für Tesoro: Kommt jetzt die Entscheidung zur Goldproduktion?

Aktien Global News: 34 Millionen A$ für Tesoro: Kommt jetzt die Entscheidung zur Goldproduktion?

Frankfurt (pta000/05.10.2025/08:13 UTC+2)

34 Millionen A$ für Tesoro: Kommt jetzt die Entscheidung zur Goldproduktion?

Tesoro Gold Limited (ASX: TSO) hat sich frisches Kapital in Höhe von 34 Millionen Australischen Dollar gesichert, um die Entwicklung seines Goldprojekts El Zorro in Chile entscheidend voranzutreiben. Der Platzierungspreis lag bei 0,053 A$ pro Aktie. Die Mittel sollen die Weiterentwicklung des Projekts bis zur finalen Investitionsentscheidung vollständig abdecken - ein bedeutender Schritt in Richtung Produktion.

Fokus auf Machbarkeitsstudien und Genehmigungsverfahren

Mit dem frischen Kapital will Tesoro insbesondere in die Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) investieren und zentrale Genehmigungsverfahren einleiten. Gleichzeitig wird das intensive Explorationsprogramm im gesamten Goldbezirk El Zorro fortgesetzt. Ziel ist es, das volle Potenzial der Region zu erschließen. Die Platzierung ermöglicht damit nicht nur die technische Weiterentwicklung, sondern auch die regulatorische Vorbereitung auf eine mögliche Minenentwicklung.

Breite Investorenbasis stärkt Tesoro den Rücken

Die Platzierung wurde von institutionellen Investoren getragen - sowohl national als auch international. Der Erlös soll konkrete Arbeitsabläufe im Rahmen der PFS finanzieren, rechtliche und regulatorische Voraussetzungen klären und in weiterer Folge eine definitive Machbarkeitsstudie (DFS) ermöglichen. Parallel dazu sollen die Explorationsaktivitäten ausgeweitet werden. Die Anzahl der Bohrgeräte vor Ort soll in den kommenden Monaten verdoppelt werden, um neue Zielgebiete rund um die bestehende Lagerstätte gezielt zu erschließen.

Finanzierungssicherheit für die nächsten entscheidenden Schritte

Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves zeigte sich zufrieden: "Die überwältigende Nachfrage sowohl von bestehenden als auch von neuen, hochwertigen institutionellen Investoren spiegelt die Stärke des El Zorro Goldprojekts wider und unterstreicht sowohl das erneute Marktinteresse an unserem Projekt als auch das Vertrauen in unsere Strategie." Weiter betonte er: "Diese Platzierung verschafft Tesoro die Finanzierungssicherheit, um alle Machbarkeitsstudien abzuschließen, Genehmigungen voranzubringen und entschlossen auf eine Entwicklungsentscheidung bei El Zorro hinzuarbeiten. Gleichzeitig ermöglicht sie uns, das größere Projektgebiet von El Zorro intensiv zu explorieren und dessen volles Potenzial zu erschließen."

Platzierung in zwei Tranchen - moderate Abschläge auf den Marktpreis

Die Kapitalmaßnahme umfasst insgesamt rund 641,5 Millionen neue Stammaktien zum Preis von 0,053 A$ je Aktie. Sie wird in zwei Tranchen durchgeführt: Tranche 1 umfasst 503,7 Mio. Aktien im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität; Tranche 2 mit 137,8 Mio. Aktien steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im November 2025. Der Platzierungspreis liegt leicht unter dem letzten Börsenschlusskurs - konkret beträgt der Abschlag 11,7 % auf den Schlusskurs vom 25. September und 12,6 % auf den 5-Tage-VWAP.

Finanzpartner und Kapitalverwendung im Überblick

Unified Capital Partners und Morgans Corporate agierten als Joint Lead Manager der Platzierung. Tamesis Partners und Jett Capital Advisors unterstützten als Co-Manager. Die Mittelverwendung ist klar definiert: Wachstum der Ressource Ternera, regionale Zieldefinition, umfangreiche Bohrprogramme, Abschluss von PFS und DFS sowie der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Darüber hinaus fließen Mittel in das Betriebskapital und die Finanzierungskosten.

Fazit

Mit der gesicherten Finanzierung bringt sich Tesoro in eine aussichtsreiche Position, um El Zorro rasch zur Entwicklungsreife zu führen. Die Kombination aus technischer Weiterentwicklung, strategischer Finanzierung und wachsendem Explorationsfokus macht das Projekt zunehmend attraktiv für Anleger mit Blick auf langfristiges Wachstumspotenzial im Goldsektor.

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

