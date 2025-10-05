Was wird die nächste Hype-Story an den Märkten nach Künstlicher Intelligenz? Mit diesen drei ETFs können Anleger schon jetzt auf potenzielle Kandidaten für den nächsten Megatrend setzen. Wer schon heute auf die Gewinner von morgen setzen will, der muss Megatrends frühzeitig erkennen und sich in diesem Markt positionieren. Statt allerdings auf einzelne Aktien zu setzen, wird dieses Prozedere durch immer häufiger aufkommende Branchen- und Themen-ETFs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE