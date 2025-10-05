DAX legt im Oktober wieder los: Von heißen Übernahmegerüchten, Rekord-Dividenden und einem Gold-Silber-Spezial!

Dass Gold- und Silber im Aufwind sind, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Wie Anleger gut aufgestellt sind bei den beiden Rohstoffen, das haben wir in einem Spezial geklärt. Vom Optionsschein bis zum kleinen Explorer!Lange Zeit hat Palantir im S&P 500 den Ton angegeben. Mittlerweile ist die Aktien von Robinhood locker im KI-Spezialisten vorbeigezogen und ist seit Jahresanfang der beste Wert US-Index. Palantir ist nur noch die Nr. 4! Wenn Sie wissen möchten was noch drin ist bei Robinhood und welche der Top 10 Aktien aus dem S&P 500 noch für Freude im Depot sorgen wird, dann werfen Sie ein Blick in die Sendung von Donnerstag. In der Folge von Dienstag stehen zwei Aktien im Mittelpunkt, die …

Den vollständigen Artikel lesen ...