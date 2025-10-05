© Foto: adobe.stock.com

Folgt auf den goldenen September nun ein goldener Oktober? Der Übergang scheint geglückt. Die Goldpreisrallye läuft unverändert auf Hochtouren. Ein Goldpreis von 4.000 US-Dollar scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.Die Grundfesten beben - abseits von Gold eskalieren Kupfer, Platin und Silber Der Goldpreis zerrt an den letzten Ketten und macht sich zum Sprung auf die 4.000 US-Dollar bereit. Mit Gold als Zugpferd kommen auch andere Metalle ins Laufen. Kupfer hat die psychologisch wichtige Marke von 5 US-Dollar / lb überwunden. Die Rallye könnte den Kupferpreis noch weit tragen. Nicht minder spannend ist die aktuelle Situation bei Platin. Der Platinpreis hat die zuletzt an dieser Stelle …