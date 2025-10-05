München (ots) -COOFANDY, EKOUAER (https://www.amazon.de/stores/Ekouaer/page/C45E3998-4BCB-40B2-A8EB-3D7C39DFB54F?is_byline_deeplink=true&deeplink=C45E3998-4BCB-40B2-A8EB-3D7C39DFB54F&redirect_store_id=C45E3998-4BCB-40B2-A8EB-3D7C39DFB54F&lp_asin=B0C5XMQVF9&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_) und Zeagoo haben mit ihrem ersten Pop-up-Event in Deutschland einen eindrucksvollen Start auf dem deutschen Markt hingelegt. Im Rahmen des Münchner Oktoberfests 2025 fand die dreitägige Markenaktivierung im Substanz Club statt und entwickelte sich schnell zu einem kulturellen Highlight. Neben zahlreichen Festivalbesuchern zog das Event auch Influencer wie @krisstyle_munich_ und @adembayalan an, die live vor Ort berichteten, sowie namhafte Medienvertreter. Sachsen TV war mit einem Kamerateam vor Ort und führte ein Interview mit der PR-Vertreterin der Marken - und trug so maßgeblich zur überregionalen Sichtbarkeit des Events bei.Vom 20. bis 23. September verwandelte sich der nur wenige Schritte vom Oktoberfest entfernte Substanz Club in einen lebendigen Treffpunkt, an dem bayerische Tradition auf globale Modetrends traf - unter dem Motto: "More Beer, More Bold, More You!"Mit dieser Premiere bei einem der größten kulturellen Ereignisse Deutschlands präsentierten sich COOFANDY, EKOUAER und Zeagoo als weltoffene und interaktive Modemarken. Die Aktivierung zeigte ihren Anspruch, europäische Zielgruppen durch mutiges Storytelling und authentische Markenerlebnisse zu erreichen - stets im Spannungsfeld von Stilbewusstsein und kultureller Verbundenheit.Drei Marken, drei ErlebnisweltenCOOFANDY: Männlicher Stil in BewegungIm "Men's Fashion Zone"-Bereich von COOFANDY konnten Besucher die Oktoberfest-Tradition mit modischem Twist erleben - etwa beim beliebten "Maßkrugstemmen" oder an den Retro-Fotostationen. Während der drei Eventtage wurden über 400 individuell gestaltete Canvas-Taschen, 1.200 Markeninfo-Karten und 150 gebrandete Hüte verteilt.EKOUAER: Komfort trifft FeststimmungIn der "Comfort Corner" von EKOUAER stand das sensorische Erleben der besonders weichen, hautfreundlichen Materialien im Fokus - mit der Aktion "Blind Touch Challenge". Innerhalb der drei Tage verteilte EKOUAER rund 400 Canvas-Taschen, 1.200 Info-Karten und 90 Premium-Schlafmasken.Zeagoo: Stil in SekundenschnelleIm "Fast Fashion Check-in"-Bereich von Zeagoo stellten sich Besucher der Herausforderung, innerhalb von nur 30 Sekunden ein festivaltaugliches Outfit zusammenzustellen - inklusive Selfie-Station im gebrandeten Bilderrahmen für den perfekten Social-Media-Auftritt. Insgesamt wurden über 3.600 gebrandete Give-aways verteilt, darunter Taschen, Informationsmaterialien und kuratierte Geschenkboxen. Täglich wurden 33 Gewinnpakete überreicht.Ausblick: Vom kulturellen Austausch zur MarkenentwicklungDas Pop-up im Substanz Club wurde für seine kreative Umsetzung, die hohe Interaktivität und die gelungene Verbindung aus Tradition und Moderne vielfach gelobt. Was als Markenaktivierung begann, wurde zu einem integrativen Kulturerlebnis.Der große Zuspruch unterstreicht die Markenwerte von COOFANDY, EKOUAER und Zeagoo: Mode zugänglich, relevant und erlebbar zu machen - und dabei den Alltag der Menschen stilvoll zu bereichern.Pressekontakt:Charlotte Liu, pr@coofandy.comOriginal-Content von: Coofandy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176035/6131221