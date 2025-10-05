Wochenausblick - FOMC im Fokus



Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Am Montagvormittag wird die Eurostat Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in der Eurozone veröffentlichen. Sie werden weiterhin als Indikator für die Konsumausgaben verfolgt. Ein hoher Wert wird in der Regel positiv für den Euro angesehen. Am Abend geht es spannend weiter. Constellation Brands, der weltweit größte Weinhersteller, wird zum Börsenschluss seine Quartalszahlen darlegen. Nachdem die Aktie seit Jahresbeginn um etwa 35 % gefallen ist, hoffen Anleger auf gute Zahlen. Kann sich der Kurs der Constellation Brands Inc.-Aktie von dem diesjährigen Rückschlag erholen?















Dienstag:



Die Deutsche Bundesbank berichtet am Morgen über die Daten der Werksaufträge in Deutschland. Diese stellen Hinweise zu Lieferungen, Inventare und neue bzw. nicht erfüllte Auftragsbestände dar. Eine Erhöhung der Werksaufträge kann auf eine Expansion in der deutschen Wirtschaft hindeuten und könnte als Inflationsfaktor betrachtet werden. Zum Mittag wird es in den USA wieder spannend. Die McCormick & Company Incorporation, der weltweit größte Gewürzhersteller, veröffentlicht hier seine Quartalszahlen. In den letzten Jahren hat sich die Aktie nicht gut entwickeln können und verlor seit Jahresbeginn etwa 10 %. Auch hier stellt sich die Frage, ob die kommenden Zahlen eine Kurserholung auslösen können.











Mittwoch:



Zur Mitte der Woche ist es so weit. Das Federal Open Market Committee (FOMC) gibt hier sein aktuelles Sitzungsprotokoll bekannt. Die FOMC-Protokolle werden durch den Vorstand der Fed dargelegt und sind ein klarer Hinweis auf die zukünftige US-Zinspolitik. Werden weitere Zinssenkungen auf den Markt zu kommen und ihm Auftrieb verleihen?







Donnerstag:



Zum Donnerstag legt das traditionsreiche deutsche Unternehmen Südzucker seine Bücher offen. Im letzten Monat hatte das Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr zurückgeschraubt. Doch bleiben wir beim Zucker: Auch PepsiCo wird seine Quartalszahlen veröffentlichen. Ähnlich zu Südzucker konnte auch der amerikanische Getränkehersteller seinen Aktienkurs in diesem Jahr nicht steigern. Ebenfalls wird am Donnerstag die aktuelle Handelsbilanz Deutschlands veröffentlicht.











Freitag:



Zum Wochenfinale meldet sich die Gerresheimer AG mit seinen Quartalszahlen zu Wort. Innerhalb des vergangenen halben Jahres büßte der Aktienkurs bereits 45 Prozent ein, sodass ein gutes Quartalsergebnis ein umso mehr willkommenes Geschenk wäre. Auf der anderen Seite des Atlantiks werden zudem makroökonomische Daten veröffentlicht. Einerseits wird in Kanada die Arbeitslosenquote veröffentlicht und in den USA das Verbrauchervertrauen von der Universität Michigan.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









