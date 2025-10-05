© Foto: Michael Nagle - picture alliance / Xinhua News Agency

Diese in den kommenden Tagen (KW41) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Montag, 06. Oktober: Constellation Brands 35,7 Prozent haben die Anteile des US-Getränkeherstellers in diesem Jahr bereits an Wert verloren, gegenüber dem Stand vor einem Jahr sind es sogar -41,6 Prozent. Dafür gibt es gute Gründe: Zum einen wird immer weniger Alkohol konsumiert. Vor allem bei jüngeren, gesundheitsbewussten Menschen zeigt sich ein Trend zu geringerem Verzehr. Zum anderen ist das Das Unternehmen zum Opfer der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump geworden. …