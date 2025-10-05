Nach Jahren der Flaute sendet Chinas Aktienmarkt wieder starke Signale: Historisch günstige Bewertungen, staatliche Förderprogramme und rasanter Fortschritt in Zukunftstechnologien machen Investments in China so attraktiv wie selten zuvor. Jetzt bietet sich Anlegern die Chance, vom Comeback des Drachen zu profitieren. Der chinesische Aktienmarkt feiert ein beeindruckendes Comeback. Nach langer Schwächephase hat der Shanghai Composite Index ein 10-Jahres-Hoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE