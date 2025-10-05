© Foto: OpenAIDie Deutsche Bank nennt 38 Top-Aktien für das vierte Quartal, darunter Amazon, Visa und Palo Alto Networks - Chancen in Tech, E-Commerce und Cybersecurity.Die Deutsche Bank hat ihre vierteljährliche Liste der "Fresh Money"-Aktien veröffentlicht und dabei 38 besonders aussichtsreiche Titel hervorgehoben. 22 davon sind neu auf der Empfehlungsliste. Besonders im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor sehen die Analysten interessante Chancen und haben neun Unternehmen gesondert hervorgehoben, darunter vier Neuzugänge. Chancen im Cybersecurity-Bereich Palo Alto Networks gehört zu den Unternehmen, die trotz bisheriger Underperformance gegenüber dem S&P 500 weiterhin Potenzial haben. …Den vollständigen Artikel lesen ...
