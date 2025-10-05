In diesem Video wird die Notwendigkeit einer besseren Finanzbildung in Deutschland beleuchtet, mit Fokus auf langfristigen Vermögensaufbau. Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Christian W. Röhl (Scalable Capital) analysieren die schwache Aktienkultur, die Rolle der Medien, die politischen Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Herausforderungen, die den Vermögensaufbau beeinflussen. Es wird diskutiert, wie frühzeitige Finanzbildung in Schulen und staatliche Anreize wie die Frühstartrente Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen können, Vermögen aufzubauen und ihre finanzielle Zukunft zu sichern.
