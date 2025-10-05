© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGETrumps Zölle zwingen die Welt zum Umdenken. Die EU und andere Länder schließen neue Handelsabkommen, um die Abhängigkeit von den USA zu reduzieren.Die Importzölle der Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump haben weltweit neue Dynamik in den internationalen Handelsbeziehungen entfacht. Länder, die Einbußen durch den eingeschränkten Zugang zum US-Markt ausgleichen wollen, schließen vermehrt Freihandelsabkommen. Seit Trumps Wiederwahl im vergangenen November hat die Europäische Union drei Handelsabkommen abgeschlossen - mit dem südamerikanischen Mercosur-Block, Mexiko und Indonesien - und strebt bis Ende dieses Jahres ein viertes mit Indien an. Auch Mercosur hat ein Abkommen mit der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE