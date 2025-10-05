Zwei vielversprechende Neuzugänge: ASTER und HYPER erobern den Kryptomarkt

Mit ASTER und HYPER sind gerade zwei neue Projekte gestartet, die bei Anlegern großes Interesse erregen. Während ASTER mit spannenden Ansätzen im DeFi-Bereich punkten will, zielt HYPER darauf ab, das Bitcoin-Ökosystem mit einer eigenen Layer-2-Lösung zu erweitern. Beide Projekte zeigen unterschiedliche Entwicklungsstadien und bieten Anlegern verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in innovative Blockchain-Technologien.

ASTER: Von 0,10 $ auf 2,42 $ in wenigen Tagen

Bei ASTER handelt es sich um einen der jüngsten Top-Coins. Erst am 17. September hatte die Kryptowährung der dahinterstehenden gleichnamigen DeFi-Börse Aster ihr erstes Börsen-Listing. Aster verfolgt das Ziel, sich am Markt der DeFi-Plattformen zu etablieren und eine Alternative zu Branchengrößen wie Hyperliquid zu werden. Der Start verlief dabei schon sehr erfolgreich, als viele Nutzer auf die Plattform strömten und es gelang, direkt zum Start ein ähnlich großes Handelsvolumen und ähnlich hohe Revenue wie Hyperliquid aufzubauen.

Davon konnte auch ASTER als native Kryptowährung profitieren. Zu einem Kurs von 0,10 $ gelistet, ging es innerhalb der ersten Tage direkt bis auf ein Allzeithoch von 2,42 $ aufwärts. Dementsprechend legte der Coin in den ersten Tagen gleich einmal knapp 2.500 % im Wert zu. Aktuell wird der Coin bei 2 $ gehandelt und kommt damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,3 Milliarden $ bei einem 24-stündigen Handelsvolumen von 1,44 Milliarden $. Das macht ASTER derzeit zur 37. größten Kryptowährung am Markt.

HYPER Presale: Bitcoin Layer-2 Lösung vor dem Start

Die Kryptowährung HYPER ist sogar noch neuer als ASTER. Der Coin ist nämlich noch nicht einmal auf Krypto-Börsen gelistet, und kann heute ausschließlich über die offizielle Website vom dahinterstehenden Projekt gekauft werden. Das trägt den Namen Bitcoin Hyper und will wieder neuen Mehrwert für das Bitcoin-Ökosystem schaffen. Erklärtes Ziel der Entwickler ist es, BTC um seine erste eigene L2-Blockchain zu bereichern und damit wieder konkurrenzfähig zu machen, da das Bitcoin-Netzwerk das älteste überhaupt ist und Transaktionen inzwischen kaum noch zeitgemäß ablaufen.

Die Bitcoin-Hyper-L2-Lösung könnte das ändern. Schließlich baut sie auf der Solana Virtual Machine auf und fusioniert dementsprechend Solanas Geschwindigkeit mit Bitcoins Stand als Leitwährung. Dieser kann im Presale gerade noch zu einem Kurs von 0,013055 $ gekauft werden. So kamen bis jetzt schon weit über 20 Millionen $ an Funding zusammen, was HYPER schon zu einem der erfolgreichsten Presale-Coins des Jahres macht. Die im Vorverkauf erworbenen Token können im Anschluss zudem für eine jährliche Rendite von bis zu 55 % gestakt werden.

