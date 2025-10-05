XRP auf Rekordkurs: Kann das Allzeithoch im Oktober fallen?

Der Ripple-Coin startet stark in den Oktober und konnte in den letzten Tagen deutlich zulegen. Viele Anleger fragen sich nun, ob der aktuelle Aufwärtstrend genug Momentum hat, um den Coin in den kommenden Wochen auf ein neues Allzeithoch über 4 $ zu katapultieren. XRP konnte in den letzten Tagen maßgeblich vom Aufschwung des Kryptomarktes profitieren und überholte sogar USDT als drittgrößten Coin nach Marktkapitalisierung.

XRP steigt 8% und erobert Platz 3 zurück

XRP konnte in den letzten Tagen maßgeblich vom Aufschwung des Kryptomarktes profitieren. War der Preis zuletzt noch einmal auf 2,70 $ zurückgefallen, wird er derzeit schon wieder bei 3 $ gehandelt. Das entspricht einem Anstieg von circa 8 % innerhalb der letzten Woche. Die Marktkapitalisierung von XRP stieg so schon wieder auf 179,5 Milliarden $ an. Damit überholte XRP USDT und ist jetzt wieder der drittgrößte Coin nach Marktkapitalisierung.

Das letzte Jahr war bei XRP von starker Volatilität geprägt. Ende 2024 setzte eine der seit langem größten Rallyes ein, als XRP-Investoren sich von Donald Trumps Präsidentschaft positive Implikationen für das Krypto-Unternehmen versprachen. So schoss der Kurs von 0,50 $ erstmals seit 2018 wieder über 3 $ in die Höhe. Nach einer Konsolidierung am 2-$-Support setzte dann im Juli nochmals eine starke XRP-Rallye auf ein Jahreshoch von bis zu 3,65 $ ein.

Die 3-Dollar-Marke als entscheidender Wendepunkt

Durch die Kursgewinne der letzten Tage könnte XRP aus einem Falling Wedge Pattern nach oben hin ausgebrochen sein. Das würde auf weiteres Wachstum hindeuten, falls die XRP-Bullen den Kurs nachhaltig über 3 $ halten können. Grundsätzlich gibt es auch makroökonomische Faktoren, die einen XRP-Boom bis in die kommenden Wochen wahrscheinlich machen. So wurden von der FED gerade erst wieder Zinssenkungen beschlossen, was für günstigere Kredite und frische Liquidität an den Märkten sorgt.

Mit dem neu geschaffenen XRP-Spot-ETF, der erst vor wenigen Wochen durch die SEC genehmigt wurde, haben institutionelle Investoren nun eine ganz neue Möglichkeit, in den Ripple-Coin einzusteigen. Das könnte die Nachfrage nach XRP im Oktober deutlich steigern. Falls es den XRP-Bullen jedoch nicht gelingt, die 3-$-Marke zu halten, könnte sich das vorangegangene Falling-Wedge-Muster fortsetzen und ein Rückfall unter 2,70 $ wäre möglich.

SNORT Presale als vielversprechende Alternative zu XRP

Die junge Kryptowährung SNORT stellt in den Augen vieler Anleger eine spannende Alternative zu etablierten Top-Coins wie XRP dar. Im Gegensatz zu letzterer Kryptowährung gibt es hier schließlich noch keine milliardenschwere Marktkapitalisierung, und der Coin hat auch noch nicht mehrere Rallyephasen durchlaufen. Stattdessen ist das SNORT kaufen derzeit noch im Presale möglich. Der Kurs pro Coin beläuft sich dabei aktuell auf 0,1069 $, und es wurden schon über 4,28 Millionen $ investiert.

Neben der nativen Kryptowährung setzen die Entwickler von SNORT vor allem auch auf einen eigenen Telegram-Trading-Bot. Mit diesem soll es in Zukunft möglich sein, Krypto-Handel direkt in der Telegram-App im Chat durchzuführen. Dabei baut der Snorter-Bot auf der Solana Virtual Machine auf, was ihn deutlich günstiger und schneller machen soll als bereits am Markt etablierte Konkurrenten wie den BonkBot oder Banana Gun. Das könnte dabei helfen, sich am Markt zu etablieren und so indirekt auch der Nachfrage nach SNORT zugutekommen.

Direkt zur SNORTER Website!

