Um der Gewalt entgegenzuwirken, müssten Geschlechterrollen neu definiert - und massiv in Bildung investiert werden. Auch eine bessere Bezahlung für Frauen würde die Situation verbessern, um finanziell weniger abhängig von einem Partner zu sein und sich somit schneller aus einer toxischen Beziehung lösen zu können. Außerdem bräuchte es bezahlbaren Wohnraum, sonst können die Frauen nicht ausziehen. Die Zahlen sind klar. Worauf wird also gewartet? Gewalt gegen Frauen, und zwar in allen Facetten, muss als Problem der Gesellschaft und nicht von Frauen begriffen werden. Es braucht mehr gesetzlichen Schutz und ein härteres Vorgehen gegen Täter.