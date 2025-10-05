+3.013 % Bitcoin-ETF-Nettozuflüsse: Ist es wieder Bullenmarkt?

Seit dem Beginn des Oktobers sind die Bullen wieder zurückgekehrt, was sich vor allem bei der wichtigen Investorengruppe der US-Bitcoin-Spot-ETFs erkennen lässt. Denn die Nettozuflüsse haben in wenigen Tagen um beeindruckende 3.013 % zugenommen. Somit kam es auch zu einer steilen Rally, die seit der Einführung im 95. Perzentil war und die Bedeutung noch einmal unterstreicht.

Bitcoin-ETF-Nettozuflüsse nehmen um 3.013 % zu

In der vergangenen Handelswoche kam es bei den Bitcoin-Spot-ETFs in den USA zu Nettozuflüssen von 3,236 Mrd. USD, womit es die zweitbeste Woche ist. Dabei sind allein auf die letzten 4 Handelstage 2,718 Mrd. USD zurückzuführen, was gegenüber den vorherigen 4 Tagen mit ihren 87,3 Mio. USD einer Steigerung um beeindruckende 3.013 % entspricht.

Durchschnittlich sind seit der Markteinführung tägliche Zuflüsse in Höhe von 138,3 Mio. USD verzeichnet worden. In dieser Zeit waren es jedoch im Schnitt sogar rund 679,5 Mio. USD und somit 391 % mehr als der langfristige Tagesdurchschnitt.

Nettoflüsse der Bitcoin-ETFs | Quelle: Coinglass

Die ETFs stellen mittlerweile zwar nicht mehr die kaufkräftigste Investorengruppe dar, weil die Bitcoin-Treasury-Unternehmen mittlerweile mehr BTC akkumuliert haben. Dennoch haben sie seit ihrer Einführung durchschnittlich pro Handelstag 1.380 BTC erworben und somit mehr als 3x der Schürfmenge in derselben Zeit, während des bei den Treasuries rund 4x waren.

Spürbar sind die Auswirkungen der ETF-Nettozuflüsse auch bei dem Bitcoin-Kurs, wobei die Korrelation zuletzt 0,62 betrug. Dabei entsprach zuletzt ein Nettozufluss der BTC-ETFs von 1 Mrd. USD einem Anstieg des Bitcoin-Kurses am selben Tag von 3,01 %.

So sind die starken Bitcoin-ETF-Nettozuflüsse zu interpretieren

Ein Grund für den zugenommenen Optimismus ist vor allem der Beginn des Monats Oktober, der in der Krypto-Community aufgrund seiner historischen Anstiege von durchschnittlich 20,84 % auch den Spitznamen Uptober erhalten hat. Somit konnte BTC dann die diagonale Widerstandslinie impulsiv überschreiten und sich nahe an sein Allzeithoch bewegen.

Zudem ist es nicht die einzige bemerkenswerte Entwicklung, welche Bitcoin in dieser Zeit gemacht hat. Denn darüber hinaus hat das aggregierte Open Interest der BTC-Futures mit 88,7 Mrd. USD ein neues Rekordhoch verzeichnet. Dabei hat es allein seit Beginn des Monats von 82,70 Mrd. USD auf 91,79 Mrd. USD um 9,09 Mrd. USD oder 10,99 % zugenommen.

Bullen und Bären bei Bitcoin | Quelle: Coinglass

Somit sind auch mehr spekulative Trader hinzugekommen, von denen derzeit jedoch 50,4 % short positioniert sind und 60,76 % Short-Positionen halten. Dies ist vermutlich auf wichtige Chartmarken nahe dem Allzeithoch zurückzuführen, was Trader mit gehebelten Positionen nach einer so starken Kursbewegung mit einer Mean-Reversion-Strategie möglicherweise testen.

Dennoch ist nach einer potenziellen Korrektur der langfristige Trend bullisch, was auf eine Reihe von Faktoren wie vor allem die Abschwächung des Vierjahreszyklus aufgrund der mehr als 7x stärkeren Bitcoin-Akkumulation als die Schürfmenge zurückzuführen, was somit ein stärkerer Effekt als das Halving ist.

