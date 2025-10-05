Bitcoins statistische Reaktion auf Geldpolitik: Wertvolle Erkenntnisse!

Betrachtet man einmal die Entwicklung des Bitcoin-Kurses zu den Notenbanktreffen der führenden Zentralbanken, ergeben sich wertvolle Erkenntnisse für Trader, mit denen sie ihre Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen können. Wie stark die Unterschiede bei Erhöhungen und Senkungen, den verschiedenen Notenbanken und nach bestimmten Intervallen sowie bei Überschneidungen sind, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

So stark wirken sich die unterschiedlichen Notenbanken auf Bitcoin aus

In diesem Jahr stehen noch einige Notenbankentreffen in der Welt aus, welche weitere Liquidität hinzufügen oder entziehen können sowie Bitcoin zum Steigen oder Fallen bringen können. Laut der statistischen Auswertung achten die Investoren aufgrund der Kapitalstärke der USA und deren investiven Kultur primär auf deren Handlungen, was sich an den Kursreaktionen zeigt.

Im Durchschnitt reagierte die Kryptowährungen auf die Entscheidungen der Fed am Eventtag 35 % stärker als bei den anderen führenden Notenbanken, verflachen jedoch in den nächsten 7 bis 30 Tagen fast auf Parität. Auch bei keiner Überschneidung mit Terminen von anderen Zentralbanken ist die Fed-Wirkung am Eventtag 28 % stärker.

Bei Zinssenkungen reagiert der Bitcoin-Kurs bei der Fed sogar 20 bis 40 % geringer, was möglicherweise auf die Erwartungen und Einpreisung zurückzuführen ist. Besonders sensibel verhält er sich bei Zinserhöhungen, wobei die Auswirkungen der Fed dann sogar 55 % stärker sind und auch in den Folgetagen noch spürbar sind.

Auswirkungen der Geldpolitik unterschiedlicher Notenbanken auf BTC

Die Cuts der Fed haben entgegen den Erwartungen mancher aufgrund der zusätzlichen Liquidität sogar am selben Tag zu einem durchschnittlichen Verlust von 0,58 %, nach 7 Tagen zu einem Minus von 0,34 % und nach 30 Tagen zu einem Rückgang von 8,97 % geführt. Aber auch bei den anderen Notenbanken reagierte BTC initial mit -2,17 %, während es 30 Tage später +4,52 % waren.

Kategorie Kursentwicklung am Eventtag (D0) nach 7 Tagen nach 30 Tagen Cut 25 bp -0,58 -0,34 -8,97 Cut =50 bp -2,17 0,00 4,52 Hike 25 bp -3,63 -2,81 -6,87 Hike =50 bp -4,40 -4,40 -8,60 Gesamt (alle Events) -2,00 -1,00 -2,50

Allerdings wurden diese Daten auch von Überlagerungen anderen Notenbanken teilweise verfälscht. Bei den sauberen Kürzungen der Fed konnte Bitcoin am Eventtag im Schnitt um 1,2 % steigen, während es nach 30 Tagen durchschnittlich -14,32 % war. Bei den anderen Notenbanken lag das Plus am ersten Tag bei 0,16 %, nach 7 bei 2,86 % und nach 30 bei 10,49 %.

Auf Zinserhöhungen reagierte Bitcoin hingegen so gut wie immer negativ. Am ersten Tag waren es bei der Fed meist -3,63 %, nach sieben Tagen -2,81 % und nach 30 Tagen -6,87 %. Ähnlich fallen die Daten für die sauberen Erhöhungen aus. Neue Zyklen haben hier auch kaum etwas verändern, also die erste Kürzung nach einer hawkishen Politik und vice versa.

So hoch ist die Trefferquote von Notenbankentreffen für Bitcoin

Insgesamt betrug die Trefferquote der Notenbanksitzungen bei der Fed am Eventtag sogar nur 25 %, sieben Tage später 50 % und 30 Tage danach nur 49 %. Andere Notenbanken erreichten hingegen am ersten Tag 46 %, nach einer Woche 59 % und nach 30 Tagen 49 %.

Am höchsten war die Trefferrate bei sauberen Kürzungen ohne andere Notenbanken, wobei bei Fed-Entscheidungen zu 67 % steigenden Kurse am ersten Tag gesehen wurden, die sich in 67 % der Fälle auch in den folgenden sieben Tagen fortsetzten, allerdings nach 30 Tagen nur noch bei 0 % lag.

