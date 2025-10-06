© Foto: derwiki - pixabay.com/Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 10:00 Uhr, Großbritannien: KfZ Neuzulassungen 9/25 Deutschland: Auftakt Immobilienmesse Expo Real Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln! Konjunkturdaten 10:30 Uhr, Deutschland: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25 10:30 Uhr, Großbritannien: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE