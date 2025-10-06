Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - October 6, 2025) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|A-Labs Capital IV Corp.
|October 21, 2025
|November 21, 2025
|AS
|Abacus Mining & Exploration
|October 14, 2025
|November 27, 2025
|AG
|Abcourt Mines Inc.
|October 21, 2025
|December 10, 2025
|AG
|Adastra Holdings Ltd.
|October 14, 2025
|November 19, 2025
|A
|AnalytixInsight Inc.
|October 29, 2025
|December 9, 2025
|AS
|Arcwest Exploration Inc
|October 1, 2025
|November 6, 2025
|AG
|Atlas Salt Inc.
|October 21, 2025
|November 28, 2025
|AGS
|AuQ Gold Mining Inc.
|October 21, 2025
|November 26, 2025
|A
|Auston Capital Corp *
|September 18, 2025
|November 17, 2025
|AG
|BOARDWALKTECH SOFTWARE CORP *
|October 10, 2025
|November 24, 2025
|A
|Bonanza Mining Corporation
|October 24, 2025
|December 8, 2025
|AGS
|CAROLINA RUSH CORPORATION %
|September 12, 2025
|October 21, 2025
|S
|CNJ Capital Investments Inc.
|October 16, 2025
|November 19, 2025
|AG
|Central Iron Ore Limited
|October 20, 2025
|November 25, 2025
|AG
|EPSILON ENERGY LTD.
|October 7, 2025
|November 12, 2025
|S
|Excellon Resources Inc.
|October 6, 2025
|November 18, 2025
|S
|Fathom Nickel Inc
|October 6, 2025
|November 12, 2025
|AS
|Flow Capital Corp.
|October 24, 2025
|November 28, 2025
|AGS
|Fountainhall Capital Corp.
|October 23, 2025
|November 27, 2025
|AGS
|G2 Goldfields Inc.
|October 21, 2025
|November 27, 2025
|AS
|GRAPHENE MANUFACTURING GROUP LTD. *
|September 29, 2025
|November 25, 2025
|AS
|Giant Mining Corp.
|October 20, 2025
|December 4, 2025
|AS
|Grand Peak Capital Corp.
|October 22, 2025
|November 26, 2025
|AGS
|Heliostar Metals Ltd.
|October 10, 2025
|November 26, 2025
|AGS
|Heritage Mining Ltd.
|October 21, 2025
|December 3, 2025
|AG
|Homeland Nickel Inc.
|October 22, 2025
|December 1, 2025
|AS
|Indico Resources Ltd
|October 21, 2025
|November 28, 2025
|AG
|Interconnect Ventures Corp
|October 24, 2025
|November 28, 2025
|AG
|International Battery Metals Ltd.
|October 24, 2025
|December 17, 2025
|AGS
|King Global Ventures Inc.
|October 21, 2025
|December 5, 2025
|A
|Kontrol Technologies Corp.
|November 20, 2025
|December 30, 2025
|AG
|LIFEIST WELLNESS INC.
|October 20, 2025
|December 5, 2025
|A
|Lion One Metals Limited
|October 23, 2025
|December 12, 2025
|AGS
|MANDEVILLE VENTURES INC
|October 21, 2025
|December 5, 2025
|AS
|MINSUD RESOURCES CORP. *
|September 15, 2025
|November 4, 2025
|AGS
|MTL CANNABIS CORP
|October 3, 2025
|November 18, 2025
|AS
|Maple Gold Mines Ltd.
|October 8, 2025
|November 26, 2025
|AGS
|Mexican Gold Mining Corp.
|October 22, 2025
|December 10, 2025
|AG
|Minaurum Gold Inc.
|October 22, 2025
|December 3, 2025
|AG
|Mustang Energy Corp.
|October 8, 2025
|November 14, 2025
|AS
|NEXTRACTION ENERGY CORP.
|October 20, 2025
|November 28, 2025
|A
|NanoXplore Inc.
|October 20, 2025
|December 4, 2025
|AG
|Network Media Group Inc.
|October 23, 2025
|December 5, 2025
|AGS
|Nevado Resources Corporation
|October 24, 2025
|November 28, 2025
|AG
|New Horizon Aircraft Ltd. *
|October 21, 2025
|November 25, 2025
|AG
|New Media Capital 2.0 Inc.
|October 21, 2025
|November 26, 2025
|AGS
|ORIGEN RES INC NEW
|October 22, 2025
|November 26, 2025
|AS
|Orbit Garant Drilling Inc.
|October 24, 2025
|December 4, 2025
|AG
|Ovation Science Inc.
|October 20, 2025
|November 25, 2025
|A
|Pardus Ventures Inc.
|October 24, 2025
|November 28, 2025
|AGS
|Planet Green Metals Inc.
|October 23, 2025
|December 2, 2025
|AG
|Q2 Metals Corp
|October 24, 2025
|December 9, 2025
|A
|QUORUM INFORMATION TECH INC
|October 22, 2025
|November 26, 2025
|S
|REALBOTIX CORP.
|October 20, 2025
|December 4, 2025
|AS
|ROUTE1 INC
|October 22, 2025
|December 4, 2025
|AGS
|Rev Exploration Corp.
|October 27, 2025
|December 1, 2025
|AGS
|Riley Gold Corp.
|October 24, 2025
|December 3, 2025
|AG
|Rush Gold Corp.
|October 22, 2025
|December 4, 2025
|AS
|S2 Minerals Inc.
|October 21, 2025
|November 27, 2025
|AS
|Sierra Grande Minerals Inc.
|October 22, 2025
|November 26, 2025
|AG
|Strategic Resources Inc.
|October 24, 2025
|November 28, 2025
|AG
|Sun Peak Metals Corp.
|October 14, 2025
|November 19, 2025
|S
|Thor Explorations Ltd.
|October 31, 2025
|December 12, 2025
|AG
|TriStar Gold Inc.
|October 21, 2025
|December 3, 2025
|AG
|VENCANNA VENTURES INC.
|October 1, 2025
|October 31, 2025
|A
|VR Resources Ltd.
|October 21, 2025
|December 5, 2025
|A
|VVT Med Inc.
|October 24, 2025
|December 12, 2025
|AGS
|Velox Energy Materials Inc.
|October 24, 2025
|December 4, 2025
|AS
|Verano Holdings Corp. *
|September 25, 2025
|October 27, 2025
|S
|Vior Inc.
|October 21, 2025
|December 10, 2025
|AGS
|Winfield Resources Limited
|October 24, 2025
|December 1, 2025
|A
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
