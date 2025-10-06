DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 6. Oktober
=== 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August Eurozone zuvor: -0,5% gg Vm 18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q ===
© 2025 Dow Jones News