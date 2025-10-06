Der Bitcoin hat am Wochenende ein Rekordhoch erreicht. Getrieben wir die Rally am Kryptomarkt von institutionellem Interesse, Zinssenkungserwartungen der Fed und politischen Turbulenzen in den USA. Zudem deutet ein historisches Muster auf weitere Kursgewinne im Oktober hin. Krypto-Experte Oliver Michel nennt nun das nächste Kursziel für den Bitcoin. Erstmals in seiner Geschichte hat der Bitcoin die Marke von 125.000 Dollar (umgerechnet rund 106.000 Euro) überschritten. Am frühen Sonntagmorgen, dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär