/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Medienmitteilung, 6. Oktober 2025
Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) hat die Bewertung im GRESB-Rating 2025 gegenüber dem Vorjahr verbessert und erzielte mit 89 Punkten (2024: 86 Punkte) erneut eine 4-Sterne-Klassierung in dem führenden globalen Nachhaltigkeitsbenchmark für die Immobilienbranche. Mit diesem sehr erfreulichen Resultat übertrifft der von Nova Property Fund Management AG geführte Immobilienfonds nicht nur die Vorjahreswerte, sondern auch den GRESB-Durchschnitt um rund 13% sowie die direkte Vergleichsgruppe um ca. 5%.
