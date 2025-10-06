Der DAX hat sich wieder ganz dicht an sein Rekordhoch herangeschoben. In der abgelaufenen Handelswoche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich knapp 640 Punkte zu und schloss +2,69% höher mit 24.378 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Merck und Siemens Energy, Heidelberg Materials rutschte ans DAX-Ende. Gelingt in der neuen Woche der Sprung auf ein neues Allzeithoch? Nach einem verhaltenen Wochenstart zog der Markt am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de