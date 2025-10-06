DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RÜSTUNGSBRANCHE - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius spricht sich für eine aktivere Rolle des Staates in der Rüstungsindustrie aus. "Wir brauchen die Staatsbeteiligungen, davon bin ich fest überzeugt - auch um sicherzustellen, dass Know-how und Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben", sagte der SPD-Politiker im Interview. Es gehe auch darum, Firmen mit Schlüsseltechnologien zu sichern. Die Bundesregierung prüft aktuell einen Staatseinstieg beim Panzerbauer KNDS und beim Marinekonzern TKMS. Die Bundesregierung mache Tempo bei der Rüstungsbeschaffung und schließe Verträge in Rekordzahl, sagte Pistorius weiter. In der Industrie gebe es "fast so etwas wie eine 'Goldgräberstimmung'". Aber zur Wahrheit gehöre auch, dass die Industrie nicht immer wie versprochen liefere. (Handelsblatt)

DROHNEN - Polizei und Bundeswehr sollen besser für die Abwehr von Drohnen gerüstet werden. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt kündigte an, dafür eine eigene Einheit bei der Bundespolizei aufzustellen. Bei der Bedrohung durch Drohnen und bei deren Abwehr gebe es ein regelrechtes Wettrüsten, sagte der CSU-Politiker am Wochenende bei einem Treffen mit Amtskollegen aus mehreren EU-Ländern und der Schweiz in München. "Diesem Wettrüsten wollen wir uns stellen." (Handelsblatt)

