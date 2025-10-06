München (ots) -Die jüngsten Zahlen der International Federation of Robotics (IFR) belegen eindrucksvoll: Die weltweite Nachfrage nach Industrierobotern hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Allein 2024 wurden laut IFR über 542.000 neue Einheiten installiert - damit sind heute insgesamt fast 4,7 Millionen Roboter in den Fabriken im Einsatz. Diese Dynamik zeigt, dass Robotik längst kein Nischenthema mehr ist, sondern die industrielle Wertschöpfung weltweit prägt.Robominds entwickelt seit fast 10 Jahren KI-Robotik-Lösungen im Bereich Logistik, Lab Automation und Montage. Für sie ist dieses Wachstum ein klarer Hinweis: Die Robotik steht an einem Wendepunkt. Immer mehr Roboter werden installiert - doch damit steigt auch die Komplexität der Aufgaben, die sie bewältigen müssen. Reine Stückzahlen reichen nicht aus, um die steigenden Anforderungen in Industrie und Logistik zu erfüllen. Entscheidend ist, dass Roboter flexibel reagieren, auch unter unvorhergesehen Umständen präzise leisten, und eigenständig Entscheidungen treffen können. Genau deshalb liegt die Zukunft der Automatisierung nicht allein in mehr Robotern, sondern in intelligenteren Robotern."Bei robominds sehen wir den globalen Robotik-Boom als Bestätigung, dass wir mit unserer Arbeit am Puls der Zeit sind. Entscheidend für die Zukunft ist nicht die Masse an Robotern, sondern ihre Intelligenz - und genau dafür stehen wir." - Tobias Rietzler, CEO robomindsGerade die Logistik erweist sich dabei als Wachstumsmotor: Während die Automobilbranche mit strukturellen Schwächen kämpft, wächst der Bedarf in der Logistik kontinuierlich. Variantenvielfalt, Zeitdruck und unvorhersehbare Situationen prägen den Alltag, wie in so vielen Branchen - und machen intelligente Robotik zum Schlüssel für die Zukunft. Anwendungsfelder wie das taktile Fügen zeigen darüber hinaus, wohin die Entwicklung geht: Technologien, die heute beispielsweise für mehr Präzision und Flexibilität in automatisierten Montagsprozessen entstehen, ebnen zugleich den Weg dafür, dass humanoide Roboter künftig komplexe Aufgaben im direkten menschlichen Umfeld übernehmen können.Pressekontakt:Suzan ImhoffPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 89 200 657 99-0E-Mail: si@robominds.deBei Rückfragen sowie für weitere Zitate und Interviews stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.Original-Content von: robominds GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175932/6131434