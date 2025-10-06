Der Goldpreis ist weiterhin nicht zu bremsen. Zum Wochenstart gibt das Edelmetall erneut Gas. In der Nacht zum Montag hat Gold ein neues Allzeithoch erreichen können - sowohl in US-Dollar als auch in Euro. Und auch der Silberpreis präsentiert sich stark. Dieser nimmt Kurs auf das Hoch aus dem Jahre 2011.Der Goldpreis zuletzt erneut kräftig zugelegt. In der Nacht zum Montag stieg er auf ein neues Rekordhoch bei 3.945 Dollar. In Euro liegt die neue Rekordmarke bei 3.365 Euro. Weiterhin bestimmen die ...

