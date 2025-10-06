Berlin/Düsseldorf (ots) -- Bereits 36 Standorte hat die Immobiliengesellschaft Redevco für die Solarisierung durch GIGA.GREEN vorgesehen- Die Standorte Kehl und Bad Aibling sind bereits installiert und stehen mit 1,5 MWp und 0,6 MWp kurz vor dem Anschluss ans Netz- Ende September erfolgte der Baustart für den Standort Dortmund-Aplerbeck mit geplanten 3,1 MWpRedevco, eine der größten privaten Immobiliengesellschaften Europas mit einem verwalteten Vermögen von rund 10,5 Mrd. Euro, geht eine strategische Partnerschaft mit GIGA.GREEN ein, um die Energiewende im eigenen Portfolio gezielt weiter voranzutreiben. Die Kooperation betrifft bundesweit bereits jetzt 36 Handelsstandorte, auf deren Dächern großflächig Photovoltaik-Anlagen installiert werden sollen, um den Stromverbrauch der Mieter direkt vor Ort zu decken. Durch den Abschluss von Onsite-PPA-Verträgen zur Stromabnahme wird künftig eine direkte und langfristige Versorgung der Standorte mit grünem Strom ermöglicht - ein entscheidender Beitrag zur planbaren Energiekostenreduktion und zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele.Christoph Buck, Head of Asset Management RWP bei Redevco, erläutert:"Mit dieser Rahmenvereinbarung mit GIGA.GREEN stärken wir gezielt und langfristig die energetische Ertüchtigung und Zukunftsfähigkeit unseres Portfolios. Am Ende steht ein Win-Win-Win für unsere Anleger, Mieter sowie die Umwelt. So leisten wir als Unternehmen auch einen Beitrag zur Energiewende und mehr Nachhaltigkeit."Robin Nowak, Vice President Commercial, GIGA.GREEN, ergänzt:"Mit Redevco haben wir einen Partner gewonnen, der in den kommenden Jahren entscheidend dazu beiträgt, die Energiewende im Gebäudebestand voranzubringen. Der Start mit gleich 36 Projekten zeigt das Vertrauen in unsere Expertise und Umsetzungskraft."Ende September 2025 erfolgte der Baustart am Standort Dortmund-Aplerbeck. Allein hier sollen auf rund 14.000 Quadratmetern Dachfläche über 3,1 MWp an PV-Leistung installiert werden, wodurch sich CO2-Einsparungen von mehr als 1.000 Tonnen pro Jahr erzielen lassen.Über RedevcoRedevco ist ein führender europäischer Immobilien-Manager in Privatbesitz. Zum Stichtag 1. Juli 2025 belief sich das verwaltete Portfolio auf einen Wert von 10,5 Mrd. Euro. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Werte für Investoren zu schaffen und zugleich Gemeinschaften durch die Aufwertung und Umwandlung von Immobilien zu bereichern. Die spezialisierten Investment-Strategien zielen auf die Umnutzung erstklassiger innerstädtischer Handelsobjekte zu gemischt genutzten Flächen, Fachmarktzentren und Logistik sowie auf ein wachsendes Portfolio im Wohn- und Freizeitsegment. Redevco Capital Partners stellt als Real Estate Debt-Arm des Unternehmens Übergangsfinanzierungen für Sondersituationen bereit. An insgesamt sieben Standorten in ganz Europa arbeiten Spezialistenteams an der optimalen Bewirtschaftung des Portfolios. Allein in Deutschland verwaltet Redevco 4,3 Milliarden Euro an Assets und fokussiert sich dabei auch insbesondere als ein marktführender Anbieter auf das institutionelle Investment- und Asset-Management großflächiger wie innerstädtischer Handelsimmobilien.Weitere Informationen: www.redevco.comÜber GIGA.GREENGIGA.GREEN ist einer der führenden Anbieter für erneuerbare Energielösungen in Deutschland. Gegründet im Jahr 2018 von Sebastian Schmidt und Wolfgang Röbig, entwickelt die GIGA.GREEN GmbH Lösungen, die gewerblichen Kunden den Zugang zu kostengünstiger und langfristig verfügbarer Solarenergie ermöglichen - ohne erforderliche Vorabinvestitionen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden einen Beitrag zur Emissionsreduktion zu leisten und eine Gigatonne CO2 einzusparen.www.giga.greenPressekontakt:Redevco Services Deutschland GmbHPB3C GmbH: Johannes BraunT +49 (0) 89 242 0865 36E-Mail: braun@pb3c.comGIGA.GREENAnne Dörte Schmidt, Senior Brand & Communication ManagerinE-Mail: ad.schmidt@giga.greenOriginal-Content von: Giga Green, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175645/6131435