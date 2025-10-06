Anzeige
Montag, 06.10.2025
Das Paradox-Becken beweist seine Stärke - und American Critical Minerals sitzt direkt darauf
PR Newswire
06.10.2025 08:06 Uhr
ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 06

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF 25,010,452.0000 3.7710 USD IE00BLRPQH31 03 October 2025

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF 13,658,091.0000 9.1094 USD IE00BJXRZJ40 03 October 2025

RIZE ENVT IMPACT 100 ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948 )

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF 20,714,995.0000 5.7130 USD IE00BLRPRR04 03 October 2025

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF 306,771.0000 5.9877 USD IE000RMSPY39 03 October 2025

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF 1,650,706.0000 6.0573 USD IE000PY7F8J9 03 October 2025

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF 10,988,544.0000 5.7825 USD IE000QUCVEN9 03 October 2025

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF 36,426,634.0000 8.9739 USD IE000GA3D489 03 October 2025

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF 30,048,261.0000 10.5892 USD IE0003A512E4 03 October 2025

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)

Final Net Asset Value

FUND NAME SHARES OUTSTANDING NAV ISIN NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF 5,416,494.0000 5.5989 USD IE000O5M6XO1 03 October 2025

© 2025 PR Newswire
