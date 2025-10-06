Anzeige
Mehr »
Montag, 06.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Paradox-Becken beweist seine Stärke - und American Critical Minerals sitzt direkt darauf
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
06.10.2025 08:06 Uhr
68 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)

Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 06

Fund: FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
EAG
Date: 3/10/2025
Curr: GBP
NAV: 5.12
Shrs: 99,269,042.00
Tckr: FSMP
Fund: FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
EIU
Date: 3/10/2025
Curr: USD
NAV: 4.31
Shrs: 20,933,893.00
Tckr: FSMF
Fund: FIL SUST USD EM BND ETF
EAG
Date: 3/10/2025
Curr: GBP
NAV: 5.02
Shrs: 55,721,118.00
Tckr: FEMP
Fund: FIL SUST USD EM BND ETF
EIU
Date: 3/10/2025
Curr: USD
NAV: 4.09
Shrs: 2,527,383.00
Tckr: FSEM

© 2025 PR Newswire
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.