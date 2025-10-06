Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 06
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|3/10/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.12
|Shrs:
|99,269,042.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|3/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.31
|Shrs:
|20,933,893.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|3/10/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.02
|Shrs:
|55,721,118.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|3/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.09
|Shrs:
|2,527,383.00
|Tckr:
|FSEM
© 2025 PR Newswire