VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 06
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-03
|NL0009272749
|3988777.000
|384538867.01
|96.4052
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-03
|NL0009272772
|513000.000
|37456223.46
|73.0141
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-03
|NL0009272780
|360000.000
|30388963.53
|84.4138
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-03
|NL0009690239
|8210404.000
|311412387.70
|37.9290
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-03
|NL0009690247
|2598390.000
|44785799.55
|17.2360
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-03
|NL0009690254
|2426537.000
|30148540.76
|12.4245
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-03
|NL0010273801
|2681000.000
|51217802.18
|19.1040
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-03
|NL0010731816
|808000.000
|69040616.23
|85.4463
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-03
|NL0011683594
|75550000.000
|3398998809.94
|44.9901
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-03
|NL0010408704
|29903010.000
|1067075130.45
|35.6845
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-03
|NL0009272764
|328000.000
|20575182.55
|62.7292
© 2025 PR Newswire