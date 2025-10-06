Anzeige
Mehr »
Montag, 06.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Paradox-Becken beweist seine Stärke - und American Critical Minerals sitzt direkt darauf
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
06.10.2025 08:09 Uhr
272 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Hausse in Japan nach Takaichi-Sieg bei LDP-Wahl

DJ MÄRKTE ASIEN/Hausse in Japan nach Takaichi-Sieg bei LDP-Wahl

DOW JONES--Eine politische Hausse in Tokio dominiert am Montag das Geschehen an den Aktienmärkten in Ostasien. Auslöser ist, dass mit Sanae Takaichi eine Anhängerin der sogenannten Abenomics die Wahl zur Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewonnen hat. Sie gilt damit als Verfechterin einer lockeren Geldpolitik und Befürworterin von höheren Staatsausgaben. Entsprechend erhalten die schon länger herrschenden Erwartungen einer geldpolitischen Straffung in Gestalt ein er Zinserhöhung einen Dämpfer bzw. werden zeitlich nach hinten verdrängt. Der Nikkei-225 schießt um 4,8 Prozent nach oben auf 47.957 Punkte und pulverisiert das bisherige Rekordhoch geradezu. Es liegt nun bei 47.976 Punkten. Zugleich fällt der Yen deutlich zurück, der Dollar verteuert sich um rund 3 Yen auf 150,30 Yen.

In Hongkong komm t der HSI dagegen um 0,8 Prozent zurück, in Sydney büßt das Marktbarometer 0,2 Prozent ein. Nicht gehandelt wird zum Wochenbeginn wegen nationaler Feiertage in Shanghai und in Seoul. In Seoul wird der Handel erst am Freitag wieder aufgenommen, in Shanghai am Donnerstag.

In Vietnam zieht der Index um 2,1 Prozent an, nachdem am Wochenende ein extrem starkes BIP-Wachstum von 8,2 Prozent im dritten Quartal zum Vorjahr berichtet wurde.

Die Ökonomen von Goldman Sachs betonen nach der Wahl in Japan, die mit der Spekulation einer lockereren Geldpolitik steigenden Bond-Renditen könnten für Volatilität bei den langfristigen japanischen Staatsanleihen sorgen. Deren Renditen könnten auch die der US-Staatanleihen übersteigen.

Derlei Überlegungen spiegeln sich in einer fortgesetzten Goldpreisrally. Das Gold hat am Montag mit 3.943 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. 

Index (Börse)       zuletzt    +/- %    % YTD     Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.973,20    -0,2%   +10,2%     08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    47.956,34    +4,8%   +14,7%     08:30 
Kospi (Seoul)      Feiertag          +47,9% 
Shanghai-Comp.      Feiertag          +15,8% 
Hang-Seng (Hongk.)    26.927,92    -0,8%   +35,2%     10:00 
 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00 Fr, 9:30 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,1717    -0,1   1,1727    1,1727 +13,3% 
EUR/JPY           176,13     0,7   174,90    173,00  +6,3% 
EUR/GBP           0,8716    -0,1   0,8722    0,8721  +4,8% 
GBP/USD           1,3444    -0,1   1,3451    1,3446  +7,7% 
USD/JPY           150,31     0,8   149,16    147,52  -6,3% 
USD/KRW          1.411,83     0,3  1.407,57   1.407,37  -4,6% 
USD/CNY           7,1246     0,1   7,1166    7,1186  -1,3% 
USD/CNH           7,1468     0,1   7,1372    7,1352  -2,9% 
USD/HKD           7,7818     0,0   7,7809    7,7810  +0,1% 
AUD/USD           0,6601     0,1   0,6592    0,6605  +6,7% 
NZD/USD           0,5830     0,2   0,5819    0,5827  +3,9% 
BTC/USD         123.491,10     0,6 122.754,60  119.850,65 +29,2% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          61,39    60,53    +1,4%     +0,86 -15,5% 
Brent/ICE          67,06    67,02    +0,1%     +0,04 -14,0% 
 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           3.933,51  3.887,33    +1,2%    +46,18 +48,1% 
Silber            48,46   47,995    +1,0%     +0,47 +66,2% 
Platin          1.381,49  1.369,22    +0,9%    +12,27 +56,2% 
Kupfer            5,09    5,11    -0,4%     -0,02 +23,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 01:37 ET (05:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.