The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.10.2025
ISIN Name
USU03169AM81 AMKOR TECHN 19/27 REGS
XS1963478018 BENIN, REP. 19/26 REGS
DE000LB1DZL9 LBBW GM-FLOATER 17/25
XS1877938404 ALBANIEN 18/25 REGS
XS1887485032 ASB BANK 18/25 MTN
US037833ES58 APPLE 23/26
XS2189784288 COBA ANL.20/UNBEFR.
DE000LB13E88 LBBW STUFENZINS 19/25
XS2154336254 VW FIN.SERV 20/25 MTN
US29878TFE91 EIB 21/28 FLR MTN 144A
XS2238813518 CMHI FI(BVI) 20/UND. FLR
