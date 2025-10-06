ROUGIER: FSC(R)-certified forest management contributes to Nature-Based Solutions

FSC®-certified forest management contributes to Nature-Based Solutions

We are pleased to announce that the MOKABI-DZANGA forest management unit (586,330 hectares), located in northern Congo, has obtained FSC® certification (Forest Management) following an initial audit conducted in June (FSC-C205497).

Combined with Rougier Gabon's certified concessions, this certification brings the Group's total certified forest concessions in the Congo Basin to nearly 1,500,000 hectares and demonstrates its commitment to applying the highest environmental and social standards to all its activities. This diversification also confirms the Group's ability to replicate proven models of sustainable forest management that benefit local communities and contribute to the maintenance of forest ecosystem services, while satisfying forest product buyers in demand of traceability system that provides measurable and verifiable evidence of positive impacts.

We would like to thank our employees and partners involved in the success of this milestone, which consolidates the Rougier Group as a major player in tropical forest conservation to build a more sustainable world.

Nous sommes heureux d'annoncer que l'unité forestière d'aménagement de MOKABI-DZANGA (586 330 hectares), située au nord du Congo, a obtenu la certification FSC® (Gestion Forestière) à l'issue de l'audit initial réalisé en juin (FSC-C205497).

Combinée aux concessions certifiées de Rougier Gabon, cette certification porte à près de 1 500 000 hectares le total des concessions forestières certifiées du Groupe dans le bassin du Congo et témoigne de son engagement à appliquer les normes environnementales et sociales les plus strictes à toutes ses activités.

Cette diversification confirme également la capacité du Groupe à reproduire des modèles éprouvés de gestion forestière durable, bénéfiques pour les communautés locales et contribuant au maintien des services écosystémiques forestiers, tout en satisfaisant les acheteurs de produits forestiers exigeant un système de traçabilité permettant d'apporter des preuves mesurables et vérifiables d'impacts positifs.

Nous tenons à remercier nos collaborateurs et partenaires associés à la réussite de cette étape qui consolide le Groupe Rougier comme un acteur majeur de la conservation des forêts tropicales pour la construction d'un monde plus durable.

