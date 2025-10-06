München (ots) -Die Motel One Group setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort und übernimmt in zwei Akquisitionen insgesamt sieben Hotels in erstklassigen Innenstadtlagen in Deutschland und Österreich. Mit den neuen Standorten in München, Frankfurt, Bremen und Wien stärkt die Gruppe ihre Position in der DACH-Region nachhaltig.Die derzeit unter der Marke Flemings betriebenen Hotels werden eine umfassende Renovierung mit einem kompletten ReDesign unterlaufen, bevor sie 2026 unter den Marken Motel One und The Cloud One Hotels neu eröffnen. Damit erweitert die Gruppe gezielt ihr Angebot in hochattraktiven Metropolregionen für unterschiedliche Zielgruppen."Übernahmen werden künftig ein zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie sein. Mit gezielten Akquisitionen können wir unser Wachstum in etablierten Märkten und zentralen Lagen beschleunigen und gleichzeitig unseren Gästen weiterhin exzellente Standorte mit gewohnt hoher Qualität bieten", erklärt Stefan Lenze, Co-CEO der Motel One Group."Wir haben mit Motel One den richtigen Partner gefunden, um dieses Hotelportfolio optimal zu repositionieren und das Potential dieser exzellenten Standorte voll auszuschöpfen", so Filip Blodinger, Geschäftsführer des Unternehmens Flemings Asset Management, welches die Hotels im Namen der Eigentümer verwaltet. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die erfolgreiche Weiterentwicklung dieser Standorte."Mit gezielten Übernahmen will Motel One das Wachstumstempo erhöhen und die internationale Präsenz ausbauen. Entscheidend ist dabei, dass jedes Projekt zur Marke passt und Gästen weiterhin exzellente Lagen sowie das gewohnt hohe Qualitätsniveau geboten werden.Die Hotels werden im laufenden Betrieb renoviert. Im Zuge der Übernahmen werden von der Motel One Group auch die Mitarbeitenden der Flemings Hotels übernommen. Die Transaktionen stehen noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.Pressekontakt Motel One:Inken MendeDirector Corporate Communications & PRTegernseer Landstraße 165, 81539 MünchenTel.: +49 89665025-818E-Mail: imende@motel-one.comInternet: www.motel-one.comOriginal-Content von: Motel One GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31948/6131464