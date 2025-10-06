Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um Lithium-Vorkommen in Deutschland, welche Jobs die KI-Revolution verschonen wird, Planstädte der Zukunft, Liebe zu einer KI und Windows 11. Unser zunehmend batteriegetriebener Alltag braucht vor allem eins: Lithium. Die mit Abstand größte Menge des Alkalimetalls kommt derzeit aus Australien. Rund 48 Prozent der 2024 abgebauten Menge kommen von Down ...Den vollständigen Artikel lesen ...
