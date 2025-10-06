© Foto: OpenAIKaum ein Wert hat 2025 für so viel Aufsehen gesorgt wie Renk. Der Spezialist für Antriebs- und Getriebesysteme in Panzern, Marineschiffen und Industrieanlagen ist vom Nischenwert zum Börsenstar aufgestiegen.Der Kurs hat sich seit Jahresbeginn fast verfünffacht - ein Plus von über 380 Prozent - und erreichte zuletzt ein Allzeithoch. Die Grundlage dafür liefern außergewöhnlich starke Geschäftszahlen. Der Auftragseingang im ersten Halbjahr schnellte um 47 Prozent auf 921 Millionen Euro nach oben, der Auftragsbestand kletterte auf die Rekordmarke von 5,9 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 22 Prozent auf 620 Millionen Euro zu, das operative Ergebnis erhöhte sich um 29 Prozent auf 89 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen ...
